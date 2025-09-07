Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre tre serate consecutive all’insegna del grande jazz. Fabrizio Bosso torna a Jazz & Image con il suo quartetto, protagonista di un’imperdibile “carta bianca” musicale

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, tre serate con Fabrizio Bosso. Tre serate consecutive all’insegna del grande jazz: Fabrizio Bosso torna a Jazz & Image, con il suo quartetto, protagonista di un’imperdibile “carta bianca” musicale. Ogni sera un’atmosfera diversa, con ospiti speciali e un repertorio eterogeneo che abbraccia brani originali, standard jazz e grandi successi internazionali, riletti con l’inconfondibile stile di uno dei trombettisti più apprezzati della scena contemporanea. Ad affiancare Fabrizio Bosso, tromba, sul palco, il suo affiatato quartetto composto da Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria. La prima serata avrà ospite d’eccezione il clarinettista Nico Gori, uno dei più virtuosi e creativi del panorama europeo. Un incontro all’insegna del dialogo musicale e dell’improvvisazione. Durante la seconda serata salirà sul palco la cantante Simona Severini, voce raffinata e originale, capace di fondere jazz, canzone d’autore e sperimentazione sonora. Infine, il quartetto di Fabrizio Bosso sarà protagonista assoluto del terzo giorno di concerti. Una serata intensa e autentica, per chiudere in bellezza questo trittico all’insegna della libertà espressiva e del jazz nella sua forma più pura. Ogni concerto sarà un’esperienza unica, con una scaletta sempre diversa che riflette l’eclettismo e la continua ricerca musicale di Bosso e dei suoi compagni di viaggio.“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”

martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre

FABRIZIO BOSSO

martedì 9 settembre

FABRIZIO BOSSO QUARTET

Fabrizio Bosso, tromba

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte,

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria.

ospite il clarinettista Nico Gori

mercoledì 10 settembre

FABRIZIO BOSSO QUARTET

Fabrizio Bosso, tromba

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte,

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria.

ospite la cantante Simona Severini

giovedì 10 settembre

FABRIZIO BOSSO QUARTET

Fabrizio Bosso, tromba

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte,

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria.

INGRESSO GRATUITO

(foto Roberto__ Cifarelli)