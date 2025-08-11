Nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, venerdì 15 agosto il tradizionale concerto di Ferragosto con Javier Girotto & Aires Tango

A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, venerdì 15 agosto, il tradizionale concerto di Ferragosto con Javier Girotto & Aires Tango. Javier Girotto al sax soprano, Marco Siniscalco al basso elettrico, Alessandro Gwis al pianoforte e Francesco de Rubeis (che ora sostituisce il percussionista storico Michele Rabbia) alla batteria e alle percussioni, insieme formano gli Aires Tango, gruppo nato nel 1994 da una idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, creando un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto & Aires Tango arrivano a un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per lo slancio creativo sia per il continuo ricambio del materiale musicale. Il gruppo nasce nel 94 da un’idea del sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, che ispirandosi alle proprie radici musicali e fondendole con le modalità espressive tipiche del Jazz crea un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto con Aires Tango arriva ad un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per la natura improvvisativa che per il continuo ricambio del materiale musicale. Nel 95 Aires Tango sono gli interpreti della colonna sonora dello spettacolo teatrale I Testimoni (con Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman), e del film Banditi (di Mignucci con Ben Gazzara e Lumi Cavazos). Nel 96 esce il primo lavoro discografico degli Aires Tango intitolato Malvinas, dal nome argentino delle isole Falklands (che furono, non molti anni fa, teatro di un’assurda guerra). Alla fine del 97 esce il secondo CD dal titolo Madres (pubblicato dalla BMG – Victor), che riprende il discorso stilistico cominciato nel primo e lo porta ad un ulteriore evoluzione. Da notare la presenza di un quartetto d’archi (in quattro brani) e la partecipazione del fisarmonicista Antonello Salis (in due brani). Dal 98 in poi gli Aires Tango partecipano a un grande numero di Festival musicali in tutta la penisola, tra cui Rumori Mediterranei di Roccella Ionica, Nuoro Jazz Festival e Fano Jazz dove dividono la serata con il gruppo di Astor Piazzolla – Gary Burton; inoltre cominciano una serie di collaborazioni dal vivo con vari solisti, tra cui Paolo Fresu, Enrico Rava,Gianni Coscia, Antonello Salis e Peppe Servillo degli Avion Travel. Uscito nella primavera 99, il loro terzo lavoro discografico (dal titolo Poemas) è dedicato alla grande letteratura latinoamericana contemporanea. Il loro quarto CD, intitolato “Cronologia del ‘900”, è pubblicato nell’ Ottobre 2000, in co-produzione con l’etichetta discografica della testata giornalistica Il Manifesto. Il quinto CD “Origenes”,è pubblicato nell’Ottobre 2001,

sempre in co-produzione con IL Manifesto. Il sesto CD (un doppio) “En Vivo” ,è pubblicato in giugno del 2002; disco registrato in 3 concerti Live a La Palma club, prodotto dalla Cam Jazz. Il settimo CD “Aniversario” ,è pubblicato in settembre 2002,disco che marca il traguardo di 8 anni di vita di Aires Tango e 11 anni di residenza in Italia di Javier Girotto;registrato in Sofia(Bulgaria) con la Orchestra Bulgarian Symphony Orchestra arrangiamenti e direzione di Paolo Silvestri, prodotto dalla Cam Jazz. A due anni di distanza (2004) ecco il nuovo progetto di Javier Girotto e Aires Tango e 8°disco. Dall’incontro del leader argentino con il fotografo Giancarlo Ceraudo nasce l’idea di commentare musicalmente le splendide immagini frutto di un reportage fotografico. Ritroviamo inalterate le melodie scritte da Girotto eseguite magistralmente dai 4 componenti del gruppo. I ritmi, il timbro della loro musica ci trasporta in questo viaggio ideale in Argentina, passando per le improvvisazioni che rendono questa formazione davvero speciale nell’abbracciare contesti così diversi, riuscendo a fonderli in una caledoiscopica girandola di emozioni.

Nell 2006 ecco il 9° disco “Trentamila Cuori” è il nuovo, appassionato progetto di Javier Girotto e Aires Tango. Un disco che vuole essere memoria, denuncia, ricordo. Esce nel trentennale del colpo di stato militare argentino, a causa del quale sparirono nel nulla trentamila persone; intellettuali, ma anche operai, studenti, tutta quella vasta umanità progressista che in quel periodo si stava evolvendo. Girotto aveva undici anni all’epoca, ma quel periodo della sua vita gli è rimasto nell’anima. La stessa che nel disco, in tredici brani, trasmette tutta la sua forza evocativa. Del terrore suscitato dai militari, ma anche della rabbia e della determinazione delle madri di Plaza de Mayo, del grido di Nunca más. Mai più. Un atto di accusa fortemente politico, un disco straordinario, che segna il ritorno, dopo quattro anni, di un disco di Aires Tango con Il Manifesto Cd. La musica Javier Girotto- Aires Tango rispecchia fedelmente i tratti della melodia tangueira e dell’improvvisazione jazzistica. Il risultato è una sorta di Tango trattato, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie ed i ritmi che lo animano, ma meno vincolato dai canoni del Tango tradizionale e perciò terreno fertile per un improvvisazione d’ispirazione Jazz; in questo modo gli Aires giungono a una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno.

Nel 2009 Esce il loro 10° disco “10/15” che testimonia i 15 anni di vita del gruppo e i 10 dischi fatti in tutto questo tempo di lavoro musicale e di amicizia. Sempre in questo anno Javier Girotto realizza un disco a suo nome per la collana del Espresso “Jazz Italiano Live 2009” invitando a far parte di questo disco il suo gruppo storico di Aires Tango con ospite un altro collaboratore di sempre “Luciano Biondini”….Nel 2014 Aires Tango festeggia i loro 20 anni di vita e amicizia insieme nella musica, e per l’appunto la etichetta discografica Cam Jazz produce un cofanetto con tutti gli 11 dischi di Aires Tango in questi vent’anni intitolato “Javier Girotto & Aires Tango” – “20 years togheter” Nel 2016 esce il 12° disco “ Duende” insieme ad un ospite di eccezione come Ralph Towner sia alla chitarra che nelle composizioni che sono la metà delle tracce di questo lavoro. Nel 2024 Aires Tango festeggia la ricorrenza del suo trentennale con un tour e il tredicesimo disco “30” Il gruppo Javier Girotto-Aires Tango é così formato: Javier Girotto (Sax Soprano), Alessandro Gwis (Pianoforte), Francesco De Rubeis (Percussioni), Marco Siniscalco (Basso). L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND IMAGE

presenta

JAZZ & IMAGE

Parco del Celio (Colosseo)

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

FERRAGOSTO IN JAZZ

Venerdì 15 agosto

11:00 OPENING

12:00 -18:00 BRUNCH

18:00 – 20:30APERITIVO AL COLOSSEO

ore 21,00

JAVIER GIROTTO & AIRES TANGO

Javier Girotto (sax soprano)

Alessandro Gwis (piano)

Marco Siniscalco (basso elettrico)

Francesco De Rubeis (batteria/percussioni)

23:00 – 02:00 LATE NIGHT MOVE IT!

INGRESSO GRATUITO

www.jazzimage.it

Ingresso gratuito

11:00 OPENING

12:00 -18:00 LUNCH TIME

18:00 – 20:30APERITIVO AL COLOSSEO

Inizio concerto ore 21,00

23:00 – 02:00 LATE NIGHT MOVE IT!

Info e prenotazioni:

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

LUOGO: Parco del Celio (Colosseo)

INDIRIZZO: tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna

ORARIO CONCERTO MAIN STAGE ORE 21:00

PARCHEGGIO

Piazza Antistante Ospedale Celio

Arrivare in Bus

Utilizzare le Linea 75, fermata Colosseo, Tram 3, fermata Parco del Celio

Arrivare in Metro

Utilizzare la Linea B, fermata Colosseo

RISTORAZIONE

Servizio ristorazione all’interno dello spazio attivo tutto il giorno a partire dalle ore 11,00.