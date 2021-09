Fuori porta: itinerari vicino Roma tra ‘terrore’, ‘fantasmi’ e ‘magia’

Con la bella stagione le gite fuori porta si rivelano sempre l’alternativa migliore per trascorrere un bel fine settimana, diverso dal solito.

Se amate fantasmi, magie e storie di terrore senza rinunciare all’arte e alla cultura, ecco alcune tra le proposte più interessanti per regalarvi un weekend decisamente insolito.

Itinerari vicino Roma: Palazzo Chigi, Vita da Principi. Ariccia (tutti i sabato e domenica di fine mese)

Iniziativa unica nel suo genere e assolutamente da non perdere – ormai da un paio d’anni – è “Vita da principi” viaggio attraverso la storia e le anime del meraviglioso palazzo Chigi in Ariccia.

La visita al Palazzo Chigi in Ariccia, oggi museo e pinacoteca, commentata dai personaggi storici che lì hanno abitato dal ‘600 al ‘900 impersonati da attori in costume. Un viaggio nel tempo, tra teatro e cultura, nel palazzo dove fu girato Il Gattopardo di Luchino Visconti da poco riscoperto in sala.

I portoni della lussuosa dimora sono chiusi: da molto tempo ormai i suoi proprietari l’hanno lasciata. Eppure suoni, voci, musica, segni di un passato trionfale echeggiano nelle antiche sale…Tra le splendide fughe prospettiche dei battenti che conducono di sala in sala appaiono mute ombre che indicano i preziosi ritratti della stirpe dei Chigi. Chi c’è ad attendervi? Che sensazione dà l’essere accompagnati attraverso il fastoso Palazzo dai fantasmi che un tempo lo abitarono? Dai preziosi ritratti alle pareti vi giungeranno le voci della principesca dinastia la cui ricchezza permise ai più grandi artisti del barocco di realizzare un polifonico inno alla meraviglia.

Itinerari vicino Roma: Galeria Antica

Tra le mete da non perdere c’è Galeria Antica, borgo suggestivo situato in uno sperone di tufo e riconosciuto dalla rete natura 2000 come monumento naturale. Se amate le atmosfere di Sleepy hollow, questo è il luogo più adatto dove far venire I brividi.

Itinerari vicino Roma: Civita di Bagnoregio

Definita città morta Civita di bagno Reggio sorge su una rupe circondata da strapiombi E calanchi. Non vi sarà facile trovare virgolette anima viva virgolette ma potrete immergervi nell’incanto di un pittoresco e perfettamente conservato contesto medievale.

Itinerari vicino Roma: Bomarzo

Bomarzo, borgo del Lazio alle falde del Monte Cimino, possiede un’opera unica al mondo, la Villa delle Meraviglie, chiamata anche Sacro Bosco, spesso definito Parco dei Mostri.

Un luogo dove bambini e adulti si perdono nella magia romantica e grottesca, tra statue mostruose e case pendenti.

Mentre i raffinati giardini all’italiana sono realizzati su criteri di razionalità con ornamenti quali le ampie terrazze, le fontane con giochi d’acqua e le sculture manieriste…il colto principe di Bomarzo si dedicò alla realizzazione di un eccentrico “boschetto” facendo scolpire nella pietra enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti mitologici e animali esotici, che alternò a una casetta pendente, un tempietto funerario, fontane, sedili e obelischi su cui fece incidere motti e iscrizioni.

Un viaggio nella storia e nell’arte imperdibile per grandi e piccini.