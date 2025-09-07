Oggi, domenica 7 settembre 2025, l’Italia femminile di pallavolo affronta la Turchia nella finale dei Mondiali di volley 2025 in programma a Bangkok, Thailandia. Dopo l’eroica vittoria al tie-break contro il Brasile in semifinale, le azzurre di Julio Velasco vanno a caccia del terzo titolo iridato della loro storia, 23 anni dopo il trionfo del 2002 a Berlino.

La sfida inizierà alle ore 14:30 italiane (le 19:30 locali).

Italia-Turchia, la finale Mondiale

L’Italia si presenta imbattuta e con una serie straordinaria di 35 successi consecutivi, trascinata da Ekaterina Antropova e da una ritrovata Paola Egonu, insieme alle colonne portanti Alessia Orro, Anna Danesi, Sarah Fahr, Myriam Sylla e la veterana Monica De Gennaro.

La Turchia, guidata da Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt, ha superato in semifinale il Giappone e sogna il primo titolo mondiale della sua storia.

Nei precedenti più recenti, le azzurre hanno sempre avuto la meglio, ma la finale si preannuncia equilibrata e di altissimo livello.

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

La finale sarà trasmessa in diretta tv e gratis su:

📺 Rai 1 (in chiaro).

In streaming sarà possibile seguirla su:

💻 Rai Play (gratis, previa registrazione).

(gratis, previa registrazione). 💻 DAZN (per abbonati).

(per abbonati). 💻 VBTV (piattaforma ufficiale della FIVB, per abbonati).

📌 Inoltre, sarà disponibile la diretta testuale live su OA Sport.

Programma della finale

🏐 Italia – Turchia

📅 Domenica 7 settembre 2025

🕒 Ore 14:30 italiane