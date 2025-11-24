Dove si vive meglio in Italia? Qual è la città con la migliore qualità della vita? E Roma, dove si piazza in questa classifica?

Quando vengono fuori le classifiche sulla qualità della vita, senza parlare di percezioni ma di numeri, indicatori, indici e comparazioni, il risultato è tutt’altro che scontato e Roma non occupa affatto la posizione che molti immaginano. Ma dove si piazza la Città Eterna? E, soprattutto, dove si vive meglio in Italia?

Italia, dove si vive meglio? La classifica della qualità della vita (e la posizione di Roma)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo il Quality of Life in Italy report, realizzato da ItaliaOggi in collaborazione con La Sapienza di Roma, tutte le migliori città dove vivere si trovano nel Nord Italia. Al primo posto c’è Milano, che primeggia in ben otto categorie su nove, grazie a servizi pubblici, ambiente per il business, cultura, turismo, sanità ed educazione, nonostante rimanga debole sul fronte della sicurezza. Al secondo posto c’è Bolzano, con standard altissimi di servizi e benessere, seguita da Bologna, medaglia di bronzo. Nella top 10 compaiono città come Firenze, Monza, Trento, Padova, Verona, Parma e Reggio Emilia.

Il Sud resta fanalino di coda: Caltanissetta chiude la classifica nazionale, seguita da Crotone e Reggio Calabria, mentre Napoli si ferma al 98º posto.

Quanto a Roma, la Città Eterna scende al 29º posto, perdendo cinque posizioni rispetto all’anno scorso. La Capitale paga difficoltà storiche: infrastrutture, trasporti, gestione urbana e servizi che non riescono a stare al passo con l’enorme domanda sociale. Nessun crollo su singoli indicatori, ma una somma di carenze strutturali che la collocano ben lontana dalle città più vivibili d’Italia.

Ma, al di là di ogni classifica, Roma resta un luogo unico al mondo, sebbene il verdetto numerico indichi che per vivere al meglio, oggi, conviene guardare altrove.

