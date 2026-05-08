Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato a Milano durante la settimana della moda, la mostra fotografica Italia di Moda approda a Roma negli spazi del MAXXI dal 14 maggio al 7 giugno

Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato a Milano durante la settimana della moda, la mostra fotografica “Italia di Moda” approda a Roma negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno 2026, confermandosi come uno dei progetti visivi più originali e identitari del panorama contemporaneo italiano.

Firmato dal fotografo Andrea Varani e interpretato in esclusiva dalla top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, il progetto è il risultato di un viaggio durato oltre un anno attraverso l’Italia: un racconto per immagini che attraversa paesaggi, città e borghi, trasformando la moda in linguaggio narrativo e strumento di dialogo con il territorio, i paesaggi, l’arte e la cultura.

Le 48 fotografie in mostra costruiscono una narrazione visiva potente e contemporanea, in cui gli abiti – firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli ed Etro – non sono semplici elementi estetici, ma parte integrante del paesaggio. La moda si fonde con l’identità dei luoghi, creando un equilibrio visivo inedito tra corpo, spazio e cultura. Protagonista assoluta dell’intero progetto è Ludmilla Voronkina Bozzetti, unica interprete di tutti gli scatti. La sua presenza diventa filo conduttore di un racconto che è al tempo stesso estetico e personale: un viaggio intimo attraverso un Paese che, negli anni, è diventato per lei casa, ispirazione e orizzonte creativo. Lo sguardo di Andrea Varani, riconosciuto per il suo stile essenziale ed elegante, restituisce immagini di forte impatto ma mai costruite, dove autenticità e armonia prevalgono sulla messa in scena. Il risultato è un progetto che supera i confini della fotografia di moda tradizionale per diventare racconto culturale e visione artistica. Dalle Dolomiti al Sud Italia, passando per città simbolo e luoghi meno conosciuti, “Italia di Moda” restituisce una nuova geografia emozionale del Paese, in cui eccellenza manifatturiera, paesaggio e identità dialogano in modo naturale e contemporaneo.

Roma rappresenta una parte fondamentale di questo progetto. È una città che amplifica il significato delle immagini e le inserisce in una dimensione culturale più profonda. È anche una fonte viva di ispirazione, il teatro di scatti intensi ed essenziali. Scattare qui ha significato confrontarsi con una città densa di storia, stratificazioni e suggestioni, che inevitabilmente entrano nelle immagini e ne trasformano il linguaggio. Gli scatti realizzati a Roma sono parte essenziale del progetto perché nascono da un dialogo diretto con i suoi spazi, la sua luce e la sua identità. Esporre al MAXXI significa confrontarsi con uno spazio che interpreta, non solo espone, e che consente una visione autentica delle immagini: immagini che non sono solo da guardare, ma da interpretare. È un’emozione intensa e un nuovo inizio per ‘Italia di Moda” dichiara Ludmilla Voronkina Bozzetti. Questo progetto mi ha portato a rallentare e a lavorare in modo diverso dal solito. In un momento in cui tutto è veloce e costruito, ho cercato un approccio più essenziale, lasciando spazio a quello che accadeva davvero davanti all’obiettivo. Non mi interessava controllare tutto, ma trovare ogni volta un equilibrio tra l’abito, la persona e il luogo. È un lavoro che parla di armonia, più che di immagine – afferma Andrea Varani.

Realizzata con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana e Pitti Immagine, e con il supporto di Intesa Sanpaolo, la mostra rappresenta un progetto che valorizza il sistema moda italiano in chiave contemporanea, rafforzando il dialogo tra creatività, territorio e cultura.