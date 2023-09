Dopo aver posticipato il giorno dell’invio del It Alert, oggi i cittadini del Lazio riceveranno il messaggio della protezione civile: cosa fare

Sarebbe dovuto arrivare la settimana scorsa ma a causa del maltempo l’evento è stato rimandato. Stiamo parlando dell’It Alert in arrivo nel Lazio oggi mercoledì 27 settembre, alle 12.

Si tratta di un messaggio da parte della Protezione Civile volto ad informare la popolazione di un fenomeno naturale quale temporale, nubifragio e altro. Per adesso si tratta soltanto di un’esperimento: ecco, quindi, cosa dobbiamo fare quando riceveremo la notifica.

It Alert nel Lazio oggi, cosa fare

Tutti coloro che riceveranno l’It Alert non dovranno fare altro che leggere il messaggio in cui c’è scritto: “IT-alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito https://www.it-alert.it e compila il questionario”.

Per un istante saranno bloccate tutte le altre funzionalità del telefono e per ripristinarle sarà necessario toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione.

LEGGI ANCHE:–Ryder Cup Roma 2023, sospesa la Metro B1 per 4 giorni: il servizio bus sostitutivo

Chi riceve il messaggio, avrà la possibilità di rispondere ad un questionario dove sarà richiesto agli utenti di dare un’opinione sulla riuscita dell’esperimento così da risolvere eventuali problematiche.

It Alert oggi nel Lazio, come disattivare la notifica

Sarà possibile anche disattivare la notifica. Per il sistema iOs sarà necessario andare sulla casella Impostazioni del proprio smartphone e selezionare la sezione Notifiche. A seguire si potrà disattivare nello specifico proprio la funzione IT-Alert.

Per i sistemi Android il procedimento è poco più lungo: una volta entrati nella sezione Impostazioni, si prosegue nella casella Sicurezza ed emergenza, si sceglie all’interno la voce Allarmi pubblici. Presenti tre opzioni, scegliere di disattivare quella IT-Alert.

Cosa succede dopo l’It Alert

Una volta avvenuto il test, IT-alert, nella nota ufficiale si legge che tale modalità “consentirà di informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a eventi del servizio nazionale di protezione civile: terremoto, maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense”

FOTO: SHUTTERSTOCK