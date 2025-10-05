L’isola più piccola al mondo (o almeno d’Europa) si trova a Roma. È l’isola Tiberina, e le sue radici si perdono nelle leggende

L’isola più piccola al mondo si trova dentro la città di Roma. Non solo, è pure abitata. Stiamo parlando dell’isola Tiberina, collegata alla terraferma dal Ponte Fabricio, sul lato del Campidoglio, e dal Ponte Cestio, sul lato Trastevere.

Le leggende sull’isola Tiberina

Si suole dire che questa sia l’isola più piccola del mondo, ma che sia vero o no è al centro di diverse leggende che riguardano la sua nascita. C’è chi la fa risalire al 509 a.C., quando l’ultimo re di Roma si vide spodestato. Sconfitto Lucio Tarquinio il Superbo, i romani, per dimostrare l’odio nei suoi confronti, versarono il grano re nel fiume Tevere e i covoni diedero vita alla piccola isola. Visto che la sua nascita viene fatta risalire a dei tempi così remoti si potrebbe azzardare che si tratti della più antica isola abitata del mondo.

C’è un’altra leggenda, più famosa, riguardo questo isolotto e ci fa fare un salto indietro nel tempo fino al 291 a.C. Quell’anno a Roma ci fu una epidemia, e per fermare la peste i sacerdoti inviarono una delegazione in Grecia, ad Epidauro. Questa città era sede del culto di Esculapio. Al ritorno sulla nave venne portato anche un serpente che si dileguò proprio all’altezza dell’isola Tiberina. Per onorare Esculapio, allora, i romani realizzarono un tempio alla divinità sull’isola. Questa fu costruita appositamente come una nave in pietra.

È davvero la più piccola al mondo?

Al di là delle leggende, secondo alcuni l’isola Tiberina è la più piccola isola abitata del mondo. A contenderle il titolo è la Just Room Enough Island. Questa si trova nell’arcipelago delle Thousand Island a New York. È costituita da un’unica casa con un pezzettino di spiaggia che fa da giardino. Ad acquistarla, nel 1950, è stata la famiglia Sizeland che aveva il desiderio di vivere in un posto tranquillo.

Restando invece in ambito europeo si può dire che l’isola Tiberina sia l’isola più piccola d’Europa. Le sue misure sono 300 metri di lunghezza e circa 90 metri di larghezza. Proprio in virtù di queste dimensioni così piccole, in men che non si dica diventa molto affollata.

