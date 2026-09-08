L’isola di calore rende le città sempre più roventi ma l’Antica Roma aveva già trovato una soluzione urbanistica contro il caldo.

Nelle città moderne il caldo non dipende soltanto dalle temperature esterne: asfalto, cemento, traffico e densità edilizia possono trasformare interi quartieri in vere e proprie trappole termiche. È il fenomeno dell’isola di calore urbana, oggi sempre più evidente durante le ondate estive. Eppure, già molti secoli fa, gli urbanisti dell’antica Roma avevano intuito un principio semplice per limitare il surriscaldamento degli spazi urbani, senza tecnologie moderne. Ma qual è questo principio? E, sopratutto, può aiutarci a sconfiggere oggi l’effetto “isola di calore”?

Perché le città diventano roventi a causa dell’effetto “isola di calore” e qual era la soluzione dell’antica Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’effetto isola di calore urbana nasce da una combinazione di fattori tipici delle città contemporanee. La perdita di alberi riduce ombra e traspirazione, mentre asfalto, cemento e tetti scuri assorbono l’energia solare e riscaldano l’ambiente circostante. A questo si aggiunge il calore prodotto da traffico, attività industriali e impianti di climatizzazione.

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Nei quartieri con edifici alti, inoltre, l’energia irradiata da strade e superfici pavimentate può restare intrappolata nei cosiddetti “canyon urbani”. Tutti insieme, questi fenomeni possono far aumentare sensibilmente le temperature nelle giornate estive, trasformando il caldo in un serio rischio per la salute.

Gli architetti dell’antica Roma avevano già compreso un principio fondamentale: per rendere una città più fresca bisognava ridurre la quantità di superficie esposta direttamente al sole. Per questo raccomandavano strade più strette, ovvero in grado di limitare l’irraggiamento e abbassare soprattutto le temperature del tardo pomeriggio.

Una soluzione apparentemente elementare, ma basata su un meccanismo ancora attualissimo: creare più ombra tra gli edifici significa impedire che strade e superfici urbane accumulino troppo calore durante il giorno. Secoli prima che si parlasse di “isola di calore”, con la sua classica lungimiranza, Roma aveva dunque già individuato nell’urbanistica uno strumento per difendersi dalle temperature elevate.

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