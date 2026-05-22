L’Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate pensate per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Bolsena.

L’Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate pensate per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Bolsena. Tra natura, storia e panorami sull’acqua, l’esperienza permette di entrare in contatto con un patrimonio suggestivo, fatto di giardini, antichi edifici religiosi e scorci che raccontano il legame profondo tra l’isola e il paesaggio lacustre.

Nel cuore del Lago di Bolsena, l’Isola Bisentina: un viaggio nel cuore del lago vulcanico più grande d’Europa

Un’escursione sul Lago di Bolsena non è davvero completa senza una navigazione verso le sue due isole, la Bisentina e la Martana, le “perle vulcaniche” del territorio. La Bisentina, la maggiore delle due, si distingue per la vegetazione rigogliosa e per una storia intrecciata con nobiltà, papato e spiritualità. Dalla barca si possono ammirare le sue architetture più caratteristiche, tra cui le sette piccole cappelle, il Tempietto di Santa Caterina con cupola ottagonale attribuita al Vignola e l’antica darsena.

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Da sabato 20 giugno ripartono le visite all’Isola Bisentina, accompagnate da una guida certificata. Il percorso consente ai visitatori di passeggiare tra i giardini dell’isola, scoprire gli antichi oratori edificati tra il XV e il XVI secolo e visitare la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. La durata complessiva dell’esperienza è di circa tre ore e mezza, navigazione inclusa.

Tra le possibilità c’è anche l’imbarco dal porto di Bolsena con Navigazione Alto Lazio, soluzione utile per chi vuole vivere l’isola partendo direttamente da uno dei borghi più legati al lago. Il risultato è una visita lenta e panoramica, pensata per chi cerca un itinerario diverso: non solo una gita in barca, ma un incontro ravvicinato con uno dei luoghi più silenziosi e scenografici del Lazio.

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