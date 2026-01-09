Quali sono i migliori licei di Roma? Arriva la classifica Eduscopio in vista delle iscrizioni (che partono il 13 gennaio).

Dal 13 gennaio 2026 partono ufficialmente le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado, ovvero il liceo. Una scelta fondamentale per gli studenti e le famiglie italiane, che nelle prossime settimane dovranno orientarsi tra indirizzi, offerte formative e risultati. A guidare questa decisione, come ogni anno, arriva la classifica Eduscopio, che fotografa quelli che sono i migliori licei di Roma sulla base di criteri oggettivi e comparabili.

Come funzionano le iscrizioni 2026 alla scuola secondaria di secondo grado?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le iscrizioni al liceo si aprono il 13 gennaio 2026 e si svolgono online attraverso la piattaforma del Ministero dell’Istruzione.

In questa fase, molte famiglie consultano i dati di Eduscopio, il portale realizzato dalla Fondazione Agnelli che valuta le scuole in base ai risultati universitari dei diplomati. L’indice FGA combina la media dei voti ottenuti agli esami universitari e la percentuale di crediti conseguiti, offrendo uno strumento utile per capire quali istituti preparano meglio al percorso post-diploma. I dati analizzati riguardano oltre un milione di studenti italiani diplomati in tre anni scolastici consecutivi.

I migliori licei di Roma secondo Eduscopio 2025

Anche per il 2026 non ci sono grandi sorprese ai vertici delle classifiche. Il miglior liceo classico di Roma si conferma il Liceo Ennio Quirino Visconti, seguito dal Mamiani e dal Tasso. Per gli scientifici, il primo posto va al Liceo Scientifico Augusto Righi, davanti al Peano e al Cavour.

Tra i linguistici spicca il Renzo Levi della Comunità Ebraica, mentre per le scienze umane il riferimento resta il liceo Eugenio Montale. Le classifiche mostrano una forte continuità negli anni e confermano l’elevata qualità media dei licei romani, spesso in competizione diretta con quelli di Milano.

