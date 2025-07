Rock in Roma, una manifestazione più che consolidata nel panorama estivo della capitale, ha festeggiato quest’anno la quindicesima edizione e, per l’ultima settimana di programmazione, punta su tre grandi nomi: Irama, Luchè e The Smashing Pumpkins

Irama

Con 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni di views per i suoi video, si conferma uno degli artisti preferiti dalle nuove generazioni. La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2016, dove ha gareggiato tra le nuove proposte con il brano ‘Cosa resterà’, ma è nel 2022 che raggiunge il grande successo partecipando con ‘Ovunque sarai’ che, da solo, gli fa guadagnare ben 4 dischi di platino. Irama sarà sul palco di Rock in Roma il 22 luglio.

Luchè

Appuntamento con uno dei fondatori dell’Urban Nazionale il 24 luglio.

Sul palco dell’Ippodromo di Capannelle, Luchè presenterà, tra gli altri brani, anche il suo nuovo singolo ‘Anno Fantastico’, che ha scalato rapidamente le classifiche arrivando in sole 24 ore al secondo posto nella Top 50 Italia. Luchè promette di regalare al suo pubblico un concerto memorabile spaziando e dimostrando che non esistono limiti territoriali alla forza della sua musica.

The Smashing Pumpkins

Ultimi, ma solo in ordine di data, il 1° agosto The Smashing Pumpkins tornano in Italia con i loro grandi successi, ma anche per presentare ‘Aghori Mhori Mei’ il loro nuovo album uscito quest’anno.

Un gruppo che non ha bisogno di presentazioni è una band ormai entrata nel mito che, sin dall’inizio della carriera negli anni 90, ha saputo reinventarsi di continuo ed ha gettato le basi per oltre trent’anni di successi. Energici, camaleontici e poetici, The Smashing Pumpkins promettono una serata indimenticabile e spettacolare.

22 Luglio Irama

24 Luglio Luchè

1 Agosto The Smashing Pumpkins

Per info e biglietti rockinroma.com

Photo Credits @Daniele Mignardi Promopressagency