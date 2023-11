Invasione cimici nel Lazio: case e coltivazioni in pericolo, scatta l’emergenza in particolare per i noccioli della Tuscia

Da qualche settimana anche il Lazio ha subito un’invasione di cimici che stanno mettendo in pericolo molte coltivazioni e allevamenti. Le creature dal colore grigio, perché di origine asiatica, vanno ad insediarsi sulle piante e all’interno delle abitazioni provocando danni di un certo spessore.

Invasione di cimici nel Lazio: scatta l’emergenza nella Tuscia

In tutto il Lazio ma in particolare nella Tuscia si sono verificati casi di invasioni di cimici soprattutto tra i noccioli, alberi tipici del Viterbese.

Sull’argomento, la consigliera di Fratelli d’Italia Valentina Paterna ha spiegato di aver convocato un’audizione in commissione Agricoltura e Ambiente affinché venga affrontato il problema. “Saranno ascoltate le istanze di produttori, sindaci e associazioni di categoria con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa e studiare interventi mirati”. Ha affermato.

Secondo quanto riferito dalla consigliera, sono milioni le cimici che hanno invaso la Tuscia, creando innumerevoli disagi sia ai cittadini che agli agricoltori. “Secondo le stime raccolte dai sindacati i danni ai raccolti di nocciole si aggirerebbero intorno al 20-30 per cento, con possibili ripercussioni economiche negative per tutto il comparto agricolo”. Ha riferito.

Invasione cimici Lazio: quali sono le conseguenze?

La cimice asiatica è un insetto di origine cinese che inizialmente si insedia in alcuni parti della casa o nelle coltivazioni per poi attaccare e provocare danni alla frutta e verdura come albicocco, ciliegio, fico, kiwi, melo, melograno, nocciolo, noce, pero, pesco, susino, vite, pomodoro, fagiolo, peperone e zucca.

Il fenomeno è molto pericoloso e reca conseguenze disastrose per il mondo dell’agricoltura sebbene non invada la vita degli esseri umani che restano immuni dai danni.

Per limitare il problema è stato istituito nel 2020 il Coordinamento Coricolo Territoriale (CCT), che ha come obiettivo quello di analizzare e controllare la presenza della cimice asiatica, conoscere la sua diffusione e capire quali potrebbero essere gli eventuali danni causati alle coltivazioni dell’Alto Lazio.

Invasione cimici asiatiche in Italia

L’invasione delle cimici non è un fenomeno completamente nuovo ma sono già anni che questi insetti di origine asiatica sono presenti in alcune regioni italiane provocando danni disastrosi. In particolare, si trovano nel Nord-Italia tra cui Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

FOTO: SHUTTERSTOCK