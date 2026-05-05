Il grande tennis accende Internazionali d’Italia 2026.

Oggi, martedì 5 maggio, il torneo entra nel vivo al Foro Italico con l’avvio del tabellone principale femminile e gli ultimi match di qualificazione.

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Una giornata ricca di incontri sui campi più iconici di Roma, ma con un occhio al meteo, che potrebbe influenzare il programma.

Azzurre protagoniste: Bronzetti e Trevisan al Pietrangeli

Grande attesa per le italiane impegnate nel primo turno. Riflettori puntati su Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, protagoniste sul suggestivo Pietrangeli.

  • Bronzetti sfida l’americana McCartney Kessler
  • Trevisan affronta l’australiana Talia Gibson

In campo anche Jessica Ruggeri, chiamata a un match impegnativo contro Zeynep Sonmez.

Qualificazioni: ultimi posti per il main draw

Non solo tabellone principale: si chiude anche il capitolo qualificazioni. Gli italiani a caccia del pass per il main draw:

  • Federico Bondioli (contro Dino Prizmic)
  • Andrea Pellegrino
  • Noemi Basiletti
  • Federica Urgesi

Sfide decisive per entrare nel torneo principale e continuare il sogno romano.

Programma e ordine di gioco – 5 maggio 2026

Campo Centrale (dalle 11:00)

  • Krejcikova vs Jacquemot
  • Kenin vs Andreescu
  • Zakharova vs Yastremska
  • Li vs Zhang

BNP Paribas Arena (dalle 10:00)

  • Carreño Busta vs Wawrinka
  • Bondar vs Zheng
  • Kessler vs Bronzetti
  • Trevisan vs Gibson

Pietrangeli (dalle 10:00)

  • Potapova vs Bartunkova
  • Marcinko vs Oliynykova
  • Ruzic vs Rakhimova
  • Sonmez vs Ruggeri

Campo 13 (dalle 10:00)

  • Galfi vs Grabher
  • Tagger vs Korneeva
  • Prizmic vs Bondioli
  • Faria vs Llamas Ruiz

Campo 2 (dalle 10:00)

  • Merida vs Barrios Vera
  • Basiletti vs Snigur
  • Landaluce vs Pellegrino
  • Teichmann vs Masarova

Campo 4 (dalle 10:00)

  • Comesaña vs Riedi
  • Svrcina vs Budkov Kjaer
  • Urgesi vs Erjavec
  • Townsend vs Jimenez Kasintseva

Dove vedere gli Internazionali di Roma in TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire ogni match degli Internazionali d’Italia grazie a una copertura completa:

In TV:

  • Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis)
  • SuperTennis (in chiaro)

In streaming:

  • Sky Go
  • NOW
  • SuperTenniX
  • Canale YouTube ufficiale del torneo (per le qualificazioni ATP)

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