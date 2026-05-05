Il grande tennis accende Internazionali d’Italia 2026.
Oggi, martedì 5 maggio, il torneo entra nel vivo al Foro Italico con l’avvio del tabellone principale femminile e gli ultimi match di qualificazione.
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Una giornata ricca di incontri sui campi più iconici di Roma, ma con un occhio al meteo, che potrebbe influenzare il programma.
Azzurre protagoniste: Bronzetti e Trevisan al Pietrangeli
Grande attesa per le italiane impegnate nel primo turno. Riflettori puntati su Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, protagoniste sul suggestivo Pietrangeli.
- Bronzetti sfida l’americana McCartney Kessler
- Trevisan affronta l’australiana Talia Gibson
In campo anche Jessica Ruggeri, chiamata a un match impegnativo contro Zeynep Sonmez.
Qualificazioni: ultimi posti per il main draw
Non solo tabellone principale: si chiude anche il capitolo qualificazioni. Gli italiani a caccia del pass per il main draw:
- Federico Bondioli (contro Dino Prizmic)
- Andrea Pellegrino
- Noemi Basiletti
- Federica Urgesi
Sfide decisive per entrare nel torneo principale e continuare il sogno romano.
Programma e ordine di gioco – 5 maggio 2026
Campo Centrale (dalle 11:00)
- Krejcikova vs Jacquemot
- Kenin vs Andreescu
- Zakharova vs Yastremska
- Li vs Zhang
BNP Paribas Arena (dalle 10:00)
- Carreño Busta vs Wawrinka
- Bondar vs Zheng
- Kessler vs Bronzetti
- Trevisan vs Gibson
Pietrangeli (dalle 10:00)
- Potapova vs Bartunkova
- Marcinko vs Oliynykova
- Ruzic vs Rakhimova
- Sonmez vs Ruggeri
Campo 13 (dalle 10:00)
- Galfi vs Grabher
- Tagger vs Korneeva
- Prizmic vs Bondioli
- Faria vs Llamas Ruiz
Campo 2 (dalle 10:00)
- Merida vs Barrios Vera
- Basiletti vs Snigur
- Landaluce vs Pellegrino
- Teichmann vs Masarova
Campo 4 (dalle 10:00)
- Comesaña vs Riedi
- Svrcina vs Budkov Kjaer
- Urgesi vs Erjavec
- Townsend vs Jimenez Kasintseva
Dove vedere gli Internazionali di Roma in TV e streaming
Gli appassionati potranno seguire ogni match degli Internazionali d’Italia grazie a una copertura completa:
In TV:
- Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis)
- SuperTennis (in chiaro)
In streaming:
- Sky Go
- NOW
- SuperTenniX
- Canale YouTube ufficiale del torneo (per le qualificazioni ATP)
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