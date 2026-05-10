Domenica di grande tennis al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia, con un programma ricchissimo tra ATP e WTA e tanti azzurri protagonisti davanti al pubblico di Roma. La prima domenica del torneo è tradizionalmente una delle giornate più attese e anche quest’anno il calendario regala match di altissimo livello sui campi della Capitale.

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Grande attenzione soprattutto per Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo in un match che sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Riflettori puntati pure su Elisabetta Cocciaretto, chiamata all’impresa contro la polacca Iga Swiatek nella sessione serale del Centrale.

In campo anche Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Rafael Jodar e Luciano Darderi, opposto all’americano Tommy Paul sulla BNP Paribas Arena.

Internazionali Roma 2026: gli italiani in campo oggi

Il programma azzurro si apre nel pomeriggio con Musetti-Cerundolo, non prima delle 15.00 sul Campo Centrale. Una sfida delicata per il carrarino, atteso da un avversario sempre molto competitivo sulla terra rossa.

In serata toccherà a Cocciaretto affrontare Swiatek, una delle favorite del torneo, mentre Arnaldi chiuderà il programma del Centrale contro il giovane talento iberico Jodar.

Da seguire anche Darderi-Paul, match molto interessante previsto nel tardo pomeriggio sulla BNP Paribas Arena.

Ordine di gioco Internazionali d’Italia 2026 – Domenica 10 maggio

Campo Centrale

Ore 11.00: Elina Svitolina vs Hailey Baptiste

Non prima delle 13.00: Alexander Zverev vs Alexander Blockx

Non prima delle 15.00: Lorenzo Musetti vs Francisco Cerundolo

Ore 19.00: Elisabetta Cocciaretto vs Iga Swiatek

Non prima delle 20.30: Matteo Arnaldi vs Rafael Jodar

BNP Paribas Arena

Ore 11.00: Casper Ruud vs Jiri Lehecka

Non prima delle 16.00: Luciano Darderi vs Tommy Paul

Dove vedere gli Internazionali Roma 2026 in tv e streaming

Gli Internazionali d’Italia saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport con copertura dedicata sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Il torneo femminile sarà visibile anche su SuperTennis, mentre il match tra Musetti e Cerundolo sarà disponibile in chiaro su TV8.

Per lo streaming disponibili NOW, Sky Go, Tennis TV e SuperTenniX.