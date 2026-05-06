Internazionali Roma, 8 italiani in campo oggi, c’è anche un derby azzurro: ecco orari, programma e dove vederli in tv.

Giornata tricolore agli Internazionali di tennis di Roma: oggi, 6 maggio, il programma mette in campo otto tennisti italiani tra tabellone ATP e WTA, distribuiti tra Campo Centrale, BNP Paribas Arena e SuperTennis Arena. C’è anche quello che si prospetta come il derby azzurro della giornata, in un dettaglio che rende il turno ancora più interessante per il pubblico del Foro Italico e per chi seguirà tutto da casa, tra dirette tv e streaming. Andiamo dunque a scoprire tutto quello che c’è da sapere sugli Internazionali d’Italia di Roma e su dove vederli in tv!

Internazionali di tennis Roma, tutti gli italiani in campo oggi: orari, match e dove vederli in tv

Si parte sul Campo Centrale alle 11:00 con Lucrezia Stefanini, wild card azzurra, attesa da un debutto complicato contro la lettone Jelena Ostapenko nel primo turno WTA. A seguire, come terzo match dalle 11:00, spazio a Matteo Arnaldi, anche lui wild card, contro lo spagnolo Jaume Munar nel primo turno ATP.

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La sessione serale del Centrale si apre alle 19:00 con Elisabetta Cocciaretto contro l’austriaca Sinja Kraus, proveniente dalle qualificazioni. Non prima delle 20:30, toccherà poi al giovanissimo Federico Cinà, wild card, opposto al belga Alexander Blockx, reduce da un momento importante.

Sulla BNP Paribas Arena arriva il derby italiano: Lisa Pigato contro Tyra Grant, entrambe wild card, sarà il secondo match dalle 11:00. Più tardi, come quinto match dalle 11:00, Noemi Basiletti, qualificata, sfiderà l’australiana Ajla Tomljanovic, entrata come lucky loser.

Sulla SuperTennis Arena, invece, il programma azzurro prevede Federica Urgesi contro la svizzera Viktorija Golubic, secondo match dalle 11:00, e subito dopo Nuria Brancaccio contro l’americana Taylor Townsend, terzo match dalle 11:00.

Per vedere gli incontri: il torneo ATP/WTA è su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e canali Sky 251-253. Il WTA passa anche su SuperTennis, in chiaro e sul canale 212 Sky. Streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV, SuperTenniX e sul sito SuperTennis; un match ATP sarà anche su Tv8.

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