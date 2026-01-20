Dopo un’edizione da record appena conclusa, l’attesa per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 è già altissima. I tifosi del tennis italiano e internazionale si stanno preparando a tornare in massa al Foro Italico di Roma, teatro della più grande festa del tennis nel nostro Paese.

L’edizione 2025 ha lasciato un segno indelebile: il trionfo storico di Jasmine Paolini, capace di vincere sia il singolare sia il doppio insieme a Sara Errani, la finale raggiunta da Jannik Sinner e lo spettacolo offerto dalle giocate di Lorenzo Musetti hanno acceso l’entusiasmo del pubblico come mai prima d’ora.

A conferma di questa passione crescente, i numeri parlano chiaro: 393.051 spettatori paganti, un record assoluto nella storia del torneo. Un risultato che fa guardare con ottimismo al 2026, dove l’obiettivo delle 400.000 presenze appare sempre più vicino.

Come acquistare i biglietti per Roma 2026

Per assicurarsi un posto sugli spalti del Foro Italico, è possibile acquistare i biglietti ufficiali degli Internazionali BNL d’Italia 2026 attraverso il link dedicato, prenotando in anticipo le sessioni desiderate e vivendo dal vivo lo spettacolo del grande tennis.

Sconti per i Tesserati FITP

Sono previste agevolazioni speciali per i Tesserati FITP, con sconti differenziati in base alla tipologia di tessera:

Tesserati Atleta e Gold (Agonista e Non Agonista): sconto 20% sui biglietti sconto 5% sugli abbonamenti

(Agonista e Non Agonista): Tesserati Socio ed eSports : sconto 10% sui biglietti sconto 5% sugli abbonamenti

:

Ogni tesserato potrà acquistare 1 biglietto per sessione (fino a un massimo di 3 sessioni) oppure 1 abbonamento.

Roma pronta a riabbracciare il grande tennis

Gli Internazionali d’Italia non sono solo un torneo, ma un evento che unisce sport, passione e spettacolo in uno scenario unico. Dopo il successo dell’ultima edizione, il Foro Italico si prepara a vivere un altro capitolo memorabile nel 2026, con il pubblico pronto a essere ancora una volta protagonista.