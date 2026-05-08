Gli Internazionali di tennis di Roma 2026 entrano nel vivo con Jannik Sinner che scende finalmente in campo: quando gioca e come vederlo.

Jannik Sinner è pronto a cominciare il suo percorso agli Internazionali di Roma 2026. Il numero uno del seeding debutterà direttamente dal secondo turno, in programma tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Tutto lo stivale aspetta solo lui. E se vuoi sapere quando giocherà, contro chi sarà il suo primo match al Foro Italico e dove sarà possibile seguirlo in diretta tv e streaming, non ti resta che scoprirlo con noi!

Internazionali Roma 2026: Sinner debutta sabato 9 maggio contro Sebastian Ofner

Agli Internazionali d’Italia 2026 Jannik Sinner parte con un bye al primo turno e farà dunque il suo esordio nel tabellone maschile direttamente al secondo turno. Il suo avversario sarà l’austriaco Sebastian Ofner, in una sfida molto attesa dal pubblico romano.

LEGGI ANCHE:– Vuoi vedere Sinner a Roma? Preparati: il biglietto costa come un weekend al mare

Secondo il programma, Sinner giocherà sabato 9 maggio nella sessione serale, a partire dalle ore 19.00. L’orario, come accade spesso nei tornei di tennis, può subire variazioni in base alla durata degli incontri precedenti. Tra Sinner e Ofner non ci sono precedenti a livello ATP, ma i due si sono già affrontati nel 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, vinta dall’azzurro 6-2, 6-4.

Il torneo maschile degli Internazionali di Roma 2026 procederà poi con il terzo turno domenica 10 e lunedì 11 maggio, il quarto turno martedì 12 maggio, i quarti mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, le semifinali venerdì 15 maggio e la finale domenica 17 maggio, non prima delle 17.00.

La partita di Jannik Sinner contro Ofner sarà trasmessa in Italia sui canali Sky Sport, con diretta streaming su Sky Go e NOW Tv. Il Masters 1000 maschile sarà visibile anche su Tennis Tv. Inoltre, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro su TV8, secondo la programmazione dell’emittente.

Photo Credits: Shutterstock