Se stai pensando di vivere da vicino l’atmosfera degli Internazionali BNL d’Italia, c’è una data da segnare subito in agenda. Martedì 31 marzo 2026, a partire dalle ore 12, prenderà il via la vendita dei biglietti Ground, tra i più ambiti dagli appassionati perché permettono di entrare nel cuore più autentico del torneo.

Come ogni anno, il grande tennis tornerà nella cornice del Foro Italico, che dal 28 aprile al 17 maggio ospiterà alcuni dei migliori giocatori al mondo. Ed è proprio qui che i biglietti Ground diventano un’opportunità speciale: non si tratta solo di assistere alle partite, ma di vivere il torneo da una prospettiva diversa, più ravvicinata e coinvolgente, tra campi secondari, allenamenti e match spesso spettacolari.

La vendita sarà disponibile esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale del torneo e, come spesso accade, ci si aspetta una forte richiesta fin dalle prime ore. Per questo il consiglio è quello di collegarsi in anticipo e procedere all’acquisto il prima possibile, soprattutto se si ha in mente una data precisa.

A rendere l’occasione ancora più interessante ci sono gli sconti riservati ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel. Chi possiede una tessera Atleta o Gold potrà usufruire di una riduzione del 20%, mentre per le tessere Socio ed eSports lo sconto previsto è del 10%. Un incentivo in più per assicurarsi un posto e vivere l’esperienza del grande tennis a un prezzo più vantaggioso.

Gli Internazionali non sono solo un evento sportivo, ma uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana, capace di trasformare la città in un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo. E proprio i biglietti Ground rappresentano spesso la scelta ideale per chi vuole immergersi nell’atmosfera del torneo senza rinunciare alla libertà di muoversi tra i campi e scoprire ogni angolo del Foro Italico.

Il conto alla rovescia è quindi ufficialmente partito: il 31 marzo sarà il momento decisivo per accaparrarsi uno dei tagliandi più richiesti e iniziare a immaginare una giornata tra terra rossa, grandi campioni e l’energia unica di Roma.

💸 Sconti per i tesserati: fino al 20%

Buone notizie per gli appassionati: la Federazione Italiana Tennis e Padel ha previsto sconti dedicati.

Ecco le riduzioni disponibili:

🎾 20% di sconto → tessera Atleta e Gold

→ tessera Atleta e Gold 🎾 10% di sconto → tessera Socio

→ tessera Socio 🎾 10% di sconto → tessera eSports

👉 Un’occasione perfetta per risparmiare e assicurarsi un posto al torneo.

🛒 Come acquistare i biglietti

I tagliandi saranno disponibili esclusivamente online a partire dalle ore 12 del 31 marzo.

👉 Per comprarli basta accedere alla piattaforma ufficiale:

selezionare la giornata

scegliere la tipologia Ground

inserire eventuali codici sconto (se tesserati)

⚠️ Consiglio: muoviti subito, perché i Ground sono spesso tra i primi a esaurirsi, soprattutto nei giorni più “caldi”.