Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 tornano protagonisti al Foro Italico, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa. Migliaia di appassionati seguiranno il torneo dagli spalti, ma saranno milioni anche gli spettatori davanti alla tv per non perdere le sfide con protagonisti Jannik Sinner e le altre stelle del circuito.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, il torneo maschile ATP Masters 1000 sarà trasmesso integralmente sui canali di Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Inoltre, l’intero torneo ATP sarà disponibile online anche su Tennis TV.

Chi cerca la visione gratuita in chiaro avrà comunque alcune opportunità: ogni giorno sarà trasmesso un match del torneo maschile su TV8, con una selezione che varierà in base al programma e ai protagonisti in campo.

Ampia copertura gratuita anche per il torneo femminile WTA 1000, visibile integralmente su SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTenniX.

L’evento romano, in programma a maggio, continua a crescere anche dal punto di vista economico: il montepremi supera gli 8,2 milioni di euro per il torneo maschile e i 7,2 milioni per quello femminile, a conferma dell’importanza sempre maggiore della tappa italiana nel calendario internazionale.

Tra dirette integrali, streaming e finestre in chiaro, gli Internazionali di Roma 2026 offriranno dunque una copertura completa per tutti gli appassionati, pronti a seguire ogni scambio del grande tennis mondiale.