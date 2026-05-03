È ufficialmente partita la corsa ai biglietti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Il grande tennis torna nella cornice del Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026, con i migliori giocatori ATP e WTA pronti a sfidarsi sulla terra rossa romana.

Le vendite per l’edizione 2026 sono partite in più fasi:

I biglietti per il Campo Centrale sono stati messi in vendita già da maggio 2025

sono stati messi in vendita già da maggio 2025 Dal 31 marzo 2026 è aperta anche la vendita dei biglietti “Ground”, che permettono l’accesso ai campi secondari

Tradotto: chi vuole assicurarsi i match più importanti deve muoversi con largo anticipo, perché le sessioni clou vanno sold out rapidamente.

Quanto costano i biglietti

I prezzi variano molto in base a:

campo (Centrale, Grand Stand, campi secondari)

turno (giornaliero o serale)

fase del torneo

Per farti un’idea:

Campi secondari (Ground) : da circa 5-30 euro nei primi giorni

: da circa nei primi giorni Grand Stand Arena : da circa 30 euro in su

: da circa in su Campo Centrale : primi turni da circa 50-100 euro quarti e semifinali anche oltre 500 euro finali e sessioni top fino a oltre 1000 euro

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Esistono anche abbonamenti per più sessioni, che possono superare i 6.000 euro per l’intero torneo sul Centrale.

Dove acquistare i biglietti

I canali ufficiali sono:

sito ufficiale della biglietteria del torneo

circuiti autorizzati (come TicketOne)

piattaforme FITP

I biglietti sono nominativi e spesso disponibili anche in formato digitale.

Quali scegliere: consigli utili

Se stai pensando di andare:

Vuoi spendere poco? Scegli i biglietti Ground nei primi giorni

Vuoi vedere i big? Punta al Campo Centrale, ma preparati a prezzi alti

Atmosfera top? Le sessioni serali sono le più suggestive

Momenti clou? Seconda settimana (quarti, semifinali, finale)

Gli Internazionali di Roma non sono solo un torneo: sono un evento che unisce sport, spettacolo e atmosfera internazionale in uno dei contesti più iconici d’Europa.

Per due settimane, il Foro Italico diventa il cuore del tennis mondiale. E riuscire a esserci, anche solo per una giornata, è un’esperienza che vale il prezzo del biglietto.