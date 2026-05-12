Gli Internazionali d’Italia 2026 entrano nel vivo con una giornata tutta da seguire al Foro Italico.

Oggi, martedì 12 maggio, spazio agli ottavi di finale maschili del Masters 1000 di Roma, con tre azzurri impegnati a caccia dei quarti: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

I riflettori saranno puntati soprattutto sul derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, una sfida inedita sul grande palcoscenico del Campo Centrale.

Attesa anche per Lorenzo Musetti, chiamato a un test di altissimo livello contro Casper Ruud, mentre Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev.

Sinner-Pellegrino: derby azzurro al Centrale

Dopo aver travolto Alex Popyrin con un netto 6-2 6-0, il numero uno del mondo Jannik Sinner torna in campo per affrontare Andrea Pellegrino, autentica sorpresa del torneo. Il pugliese, partito dalle qualificazioni, ha eliminato tra gli altri Frances Tiafoe conquistando per la prima volta gli ottavi agli Internazionali.

Il match è in programma sul Campo Centrale non prima delle ore 15.00.

Tra i due esiste un solo precedente, datato 2019, con vittoria di Sinner in due set a Santa Margherita di Pula.

Musetti apre il programma

Sarà invece Lorenzo Musetti ad aprire il programma del Centrale alle ore 11.00. Il carrarino sfiderà il norvegese Casper Ruud in una partita che promette spettacolo sulla terra rossa romana.

Per Luciano Darderi, invece, appuntamento alla BNP Paribas Arena non prima delle ore 14.00 contro Alexander Zverev.

Dove vedere le partite in tv

Le sfide degli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Alcuni incontri, tra cui Sinner-Pellegrino, saranno visibili anche in chiaro su TV8.

Dove seguire Sinner-Pellegrino

Il derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino sarà trasmesso su Sky Sport, NOW, Sky Go e in chiaro su TV8.

Dove seguire Musetti-Ruud

La sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud sarà visibile sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Dove seguire Darderi-Zverev

Il match tra Luciano Darderi e Alexander Zverev sarà trasmesso su Sky Sport e sulle piattaforme streaming NOW e Sky Go.

Il programma completo di martedì 12 maggio

Campo Centrale

Ore 11.00 – (8) Musetti vs (23) Ruud

Non prima delle 13.00 – (26) Cirstea vs Ostapenko

Non prima delle 15.00 – (1) Sinner vs (Q) Pellegrino

Non prima delle 19.00 – (3) Gauff vs (8) Andreeva

Non prima delle 20.30 – Tirante vs (7) Medvedev

BNP Paribas Arena

Dalle 11.00 – Galloway/Gonzalez vs (2) Granollers/Zeballos

A seguire – (32) Jodar vs (19) Tien

Non prima delle 14.00 – (18) Darderi vs (2) Zverev

A seguire – (12) Rublev vs (Q) Basilashvili

Non prima delle 17.00 – (1) Errani/Paolini vs Noskova/Valentova

SuperTennis Arena

Dalle 11.00 – (13) Khachanov vs (Q) Prizmic

A seguire – (6) Krawietz/Puetz vs Erler/Miedler

A seguire – (7) Bucsa/Melichar-Martinez vs Kichenok/Krunic

A seguire – (8) Cabral/Salisbury vs Doumbia/Reboul

A seguire – (4) Harrison/Skupski vs Schnaitter/Wallner

Pietrangeli

A seguire – Medjedovic vs (LL) Landaluce

Dalle 11.00 – Baptiste/Eala vs (12) Siniakova/Townsend

A seguire – Kromacheva/Olmos vs (6) Danilina/Muhammad

A seguire – Siegemund/Zvonareva vs Hunter/Pegula

A seguire – Nys/Roger-Vasselin vs (5) Arevalo/Pavic

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