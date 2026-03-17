Sono aperte le candidature per diventare volontari agli Internazionali BNL d’Italia 2026. In vista della 83ª edizione del celebre torneo di tennis che si svolge al Foro Italico di Roma, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha avviato il programma volontari: c’è tempo fino al 19 aprile 2026 per inviare la propria candidatura.

Il torneo, uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico internazionale, anche quest’anno si svolgerà nel formato combined event, con competizioni maschili e femminili disputate nello stesso periodo e tabelloni principali da 96 giocatori e 96 giocatrici, formula introdotta nel 2023 che ha ampliato la portata organizzativa della manifestazione.

Quando lavoreranno i volontari

Le attività dei volontari si svolgeranno dal 27 aprile al 17 maggio 2026, con turni giornalieri indicativi tra 6 e 8 ore.

È possibile candidarsi:

per tutta la durata del torneo

oppure per almeno 10 giorni , scegliendo tra due periodi: dal 27 aprile al 6 maggio dal 7 maggio fino alla finale

, scegliendo tra due periodi:

I volontari saranno coinvolti in diverse aree operative dell’evento: accoglienza del pubblico, supporto logistico, assistenza agli spettatori e collaborazione con lo staff organizzativo del torneo.

Requisiti per candidarsi

Per partecipare al programma volontari degli Internazionali BNL d’Italia è necessario:

avere un’età compresa tra 18 e 55 anni

garantire disponibilità nel periodo scelto

completare la candidatura online

La domanda va compilata sul sito ufficiale del torneo nella sezione dedicata ai volontari.

Come funziona la selezione

Dopo l’invio della candidatura, i profili ritenuti idonei verranno contattati per un colloquio conoscitivo che si svolgerà a Roma, presso la sede della Federazione Italiana Tennis e Padel in Via della Camilluccia.

L’incontro servirà a individuare il ruolo più adatto per ciascun candidato all’interno delle diverse aree operative del torneo.

Cosa ricevono i volontari

La partecipazione al programma è gratuita e non prevede compenso economico. Ai volontari verrà però garantito il vitto durante i giorni di attività, in base ai turni assegnati.

Un’esperienza dietro le quinte del grande tennis

Il programma volontari rappresenta da anni una parte fondamentale dell’organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia, permettendo a centinaia di appassionati di vivere da vicino uno dei più grandi eventi sportivi ospitati ogni anno a Roma.

Per molti partecipanti è anche un’occasione unica per scoprire come funziona la macchina organizzativa di un grande torneo internazionale e respirare l’atmosfera del tennis mondiale direttamente dal cuore del Foro Italico.