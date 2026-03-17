Gli studenti potranno assistere agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con biglietti a partire da 1 euro. Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e Padel ha lanciato una serie di promozioni dedicate alle scuole italiane per avvicinare i più giovani al grande tennis.

Il torneo, uno degli eventi sportivi più importanti ospitati ogni anno a Roma, si svolgerà al Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Grazie all’iniziativa, gli istituti scolastici potranno partecipare alle giornate del torneo acquistando biglietti al prezzo simbolico di 1 euro.

Non solo partite: il villaggio dedicato ai ragazzi

Oltre a vedere da vicino i campioni e le campionesse del circuito internazionale durante partite e allenamenti, gli studenti potranno partecipare alle attività dello Young Village, lo spazio del Foro Italico pensato per i più giovani.

Qui sarà possibile provare diversi sport di racchetta, tra cui:

tennis

padel

beach tennis

pickleball

Un’area sempre più grande e interattiva che ogni anno coinvolge migliaia di ragazzi durante il torneo.

Sconti anche per le scuole federali

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel ha previsto una seconda promozione dedicata alle scuole federali FITP di alcune regioni più lontane da Roma, dove le spese di viaggio per partecipare all’evento sono maggiori.

Le scuole di Sicilia, Sardegna, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano potranno infatti acquistare biglietti sempre al prezzo simbolico di 1 euro.

Per tutte le altre scuole federali italiane sono previsti prezzi promozionali tra 1 e 20 euro, variabili in base ai posti disponibili e alle sessioni del torneo.

Le stesse promozioni anche per il padel

Le iniziative dedicate agli studenti non riguardano solo il tennis. Promozioni simili saranno attive anche per il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei tornei di padel più importanti al mondo.

L’evento si terrà sempre al Foro Italico dal 31 maggio al 7 giugno 2026, offrendo agli studenti un’altra occasione per assistere dal vivo a una grande competizione internazionale.

Un modo per avvicinare i giovani al grande sport

L’iniziativa rientra nelle attività della Federazione Italiana Tennis e Padel per promuovere gli sport di racchetta tra i più giovani, permettendo agli studenti di vivere da vicino l’atmosfera di uno dei tornei più prestigiosi del calendario internazionale e di scoprire il mondo del tennis e del padel direttamente nella cornice del Foro Italico.



Tutte le informazioni e i documenti utili sono disponibili sul sito della Federazione Italiana Tennis e Padel a questo link.