Gli Internazionali d’Italia 2026 non mettono in palio soltanto prestigio, punti ATP e gloria sul rosso del Foro Italico. L’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma porta infatti con sé anche un montepremi da record, con cifre sempre più alte che confermano la crescita economica del grande tennis internazionale.

Il prize money complessivo del torneo maschile supera gli 8,2 milioni di euro, per la precisione 8.235.540 euro. Una cifra identica a quella vista nel recente Masters 1000 di Madrid e che rende il torneo romano uno degli appuntamenti più ricchi della stagione sulla terra battuta.

A prendersi la fetta più grande sarà ovviamente il vincitore del torneo, che porterà a casa un assegno superiore al milione di euro.

Quanto guadagna il vincitore degli Internazionali di Roma 2026

Chi riuscirà a trionfare al Foro Italico incasserà 1.007.615 euro, oltre ai 1000 punti ATP previsti dal circuito Masters 1000.

Una cifra enorme che testimonia il peso sempre più centrale del torneo romano nel panorama mondiale del tennis. E gli occhi sono tutti puntati su Jannik Sinner, protagonista assoluto di un 2026 straordinario dopo i successi a Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.

Per il numero uno del mondo, Roma rappresenta anche uno degli ultimi grandi trofei Masters ancora da conquistare.

Il montepremi turno per turno

Anche chi viene eliminato nelle prime fasi del torneo porta comunque a casa cifre importanti. Già con la sola partecipazione al primo turno si superano i 21mila euro.

Ecco il dettaglio completo del prize money del singolare maschile agli Internazionali di Roma 2026:

Primo turno: 21.285 euro

Secondo turno: 31.585 euro

Terzo turno: 54.110 euro

Ottavi di finale: 92.470 euro

Quarti di finale: 169.375 euro

Semifinale: 297.550 euro

Finalista: 535.585 euro

Vincitore: 1.007.615 euro

Roma sempre più centrale nel tennis mondiale

Negli ultimi anni gli Internazionali d’Italia hanno continuato a crescere sia dal punto di vista sportivo sia economico. Il Foro Italico è ormai diventato uno degli eventi simbolo della stagione ATP, capace di attirare i migliori giocatori del mondo e centinaia di migliaia di spettatori.

Tra sold out, sponsor internazionali e boom mediatico legato al fenomeno Sinner, il torneo romano continua così ad aumentare il proprio peso globale, trasformandosi sempre di più in uno degli appuntamenti chiave del tennis mondiale.

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