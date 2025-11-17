Dopo la vittoria di Sinner su Alcaraz agli ATP Finals del 16 novembre, l’attenzione degli appassionati si sposta già verso un altro appuntamento: gli Internazionali BNL d’Italia 2026.

Il torneo romano, in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026, ha già acceso l’interesse dei tifosi. I biglietti stanno iniziando a circolare nei vari canali ufficiali e il Foro Italico si prepara a un’altra edizione extralarge, sull’onda di un movimento che non è mai stato così seguito. Le prime disponibilità includono tariffe accessibili per le sessioni iniziali e una progressiva impennata di prezzo per gli incontri clou, come quarti, semifinali e finale, che ogni anno registrano il tutto esaurito in tempi brevissimi.

Torino e Roma, oggi più che mai, sembrano unite da un filo rosso: lo spettacolo del tennis. Una finale che tiene il Paese incollato allo schermo e un grande evento che già chiama all’appello gli appassionati per la prossima stagione. L’Italia, insomma, continua a essere uno dei palcoscenici più vibranti del circuito mondiale.

Di seguito il link per acquistare i biglietti :

https://ticketing.internazionalibnlditalia.com