Tre giorni di concerti gratuiti, artisti internazionali e innovazione museale per l’International Saxophone Meeting 2026 al Museo del Saxofono di Fiumicino, tra jazz, classica, elettronica e nuove tecnologie.

International Saxophone Meeting 2026, il sax protagonista a Fiumicino

Dal 20 al 22 novembre 2026 il saxofono sarà al centro dell’International Saxophone Meeting – Città di Fiumicino, quarta edizione della rassegna organizzata dal Museo del Saxofono di Maccarese con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Tre giorni di musica e incontri con artisti da Thailandia, Argentina, Cina, Taiwan, Canada, Spagna e Italia, tra jazz, classica, contemporanea, elettronica e improvvisazione.

Il programma: tra contemporanea, classica e jazz

Il Meeting si aprirà venerdì 20 novembre all’Istituto Porto Romano con il concerto Contemporary Music for Fiumicino City, che vedrà protagonisti i saxofonisti internazionali Shyen Lee, William Street, Pathorn Srikaranonda e Runkun Li, accompagnati al pianoforte da Susanna Pagano. In serata, al Museo del Saxofono, il M° Enzo Filippetti presenterà SaxDroid 3 – Contemporary Music for Enzo Filippetti, dedicato alla ricerca sulle possibilità espressive dello strumento anche in dialogo con l’elettronica.

LEGGI ANCHE: Eventi Weekend a Roma

Sabato 21 novembre, alle 11:30, il Museo ospiterà When History Speaks – Incontra Adolphe Sax, presentazione del nuovo sistema interattivo di visita museale che introduce una ricostruzione virtuale dell’inventore del saxofono, realizzata dalla società Aworan con il contributo della Regione Lazio. Nel pomeriggio spazio alla grande tradizione classica con The Shape of the Invisible, recital del saxofonista spagnolo Javier Linares con la pianista Elena Frutos, mentre la serata sarà dedicata al jazz e al tango con Javier Girotto Meets the Alma Quartet, in cui tutti gli artisti suoneranno saxofoni Rampone & Cazzani.

Nuove tecnologie, anteprime e omaggi ai grandi del sax

Domenica 22 novembre il Meeting si sposterà al Borgo di Tragliata per il John Coltrane Tribute, con Pathorn Srikaranonda e Runkun Li affiancati da Alessandro Crispolti, Christian Antinozzi e Alfredo Romeo. L’appuntamento sarà anche l’occasione per l’anteprima nazionale del nuovo saxofono soprano Henri SELMER Paris Signature, presentato in collaborazione con la storica casa francese. In chiusura, alle 18:00 al Museo del Saxofono, il concerto Alto Ritmo con il saxofonista Jacopo Taddei e il fisarmonicista Samuele Telari proporrà un dialogo virtuosistico tra Novecento colto, jazz, tradizione popolare e suggestioni latino-americane.

Un festival gratuito tra identità, culture e innovazione museale

Con ingresso libero fino a esaurimento posti, l’International Saxophone Meeting si conferma molto più di una rassegna concertistica: è un progetto culturale che valorizza il saxofono come strumento capace di attraversare epoche e linguaggi diversi, grazie al confronto tra artisti di sette Paesi, alla collaborazione con importanti aziende costruttrici come Rampone & Cazzani e Henri SELMER Paris e all’attenzione per le nuove tecnologie applicate alla visita museale. Il Museo del Saxofono si afferma così come punto di riferimento internazionale per la conoscenza e la diffusione della cultura saxofonistica.

Foto: Ufficio Stampa