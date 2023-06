Per vedere la finale di Champions League 2023 a Roma sono stati installati dei maxi schermi in giro per la capitale.

La finale di Champions League 2022-2023 sarà trasmessa in televisione per chi vuole rimanere a casa per gustarsela in comodità. Per godersela in compagnia sono stati installati dei maxi schermi anche a Roma.

Dove vederla in televisione

Si avvia alla sua conclusione anche l’edizione 2022-2023 della Champions League, in una stagione che ci ha già regalato tutti gli altri verdetti in campo nazionale ed europeo. Le ultime protagoniste, le più attese, sono Inter e Manchester City, per una partita che potrebbe rimanere impressa nella storia del calcio europeo e italiano. La città di Milano, dopo lo spettacolare euroderby delle semifinali che ha visto trionfare la sponda nerazzurra, è già in fermento per la finale del 10 giugno.

Anche a Roma ci sarà la possibilità di seguire la partita in compagnia, magari non nell’affascinante cornice di Istanbul o dello stadio San Siro, ma con dei maxi schermi che la trasmetteranno.

Ma andiamo per gradi. Innanzitutto sarà possibile seguire la finale comodamente da casa, sul divano davanti alla televisione, magari in compagnia di una cerchia di amici. Il fischio di inizio è fissato per le 21 del 10 giugno e sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro la partita più attesa dell’anno. Inter-Manchester City sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Maxi schermi a Roma

Per chi ha voglia di passare la serata in compagnia, lontano dalle mura domestiche per esultare o meno davanti alla finale di Champions League, le alternative sono numerose. Molti sono i locali che faranno vedere la partita al loro interno. Oggi ne citiamo tre che hanno installato dei maxi schermi per l’occasione.

Il primo è il Sessantotto Village a Parco Talenti, che ospita un palco e un maxi schermo ben visibile in un’area molto ampia e spaziosa. Con i suoi stand e i numerosi posti a sedere, il Sessantotto Village è una valida alternativa per seguire la partita sorseggiando una birra in compagnia degli amici di sempre.

Il Clown Pub in Via Litoranea 22 trasmetterà la partita su un maxi schermo, per tutti coloro che si trovano più vicini a Ostia e vogliono seguire la finale in un’atmosfera di festa.

Anche Svario Pizza Bar, in Via Val di Senio 18 a Montesacro, trasmetterà la finale per chi ha voglia di accompagnare la partita con una cena gustosa o un dopo cena ben curato.