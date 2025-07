Saldi Estivi a Roma: manca poco per approfittare degli sconti di fine stagione.

A Roma i saldi di fine stagione inizieranno il 5 Luglio 2025 e dureranno 6 settimane. Nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi saranno vietate le vendite promozionali.

Con la largo anticipo rispetto allo scorso anno, è stata ufficializzata la data di inizio dei saldi estivi a Roma

Fino a metà Agosto le tante shopping victims (ma anche tanti maschietti) potranno dare sfogo alla loro passione, ovvero la ricerca sfrenata dell’affare e dell’acquisto più vantaggioso.

Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati solo sui prodotti di carattere stagionale. Inoltre, nel corso dei saldi a Roma i commercianti sono tenuti a rispettare una serie di regole a tutela del consumatore, che è utile tenere presente per non incappare in spiacevoli problematiche.

Organizzativi con un po’ di anticipo per non perdere le occasioni che fanno al caso proprio.

Saldi estivi: dove conviene acquistare a Roma?

Le vie di Roma più conosciute per lo shopping sono: Via del Corso, Via Borgognona, Via Condotti, Via Frattina, Via Cola di Rienzo, Via Appia Nuova, Via Tuscolana, Talenti e Viale Libia.

Se i negozi di lusso non fanno per voi, sono numerosi anche gli store low cost.

Trovate sicuramente negozi delle catene H&M, Zara, Pull & Bear e Bershka, che hanno previsto dei saldi davvero eccellenti.

Se preferite i centri commerciali, allora le tappe obbligatorie sono: Centro Commerciale Porta di Roma, Parco Leonardo, Roma Est ed Euroma e, allentandosi un po’ dalla città, Valmontone Outlet ( Negozi aperti dalle 10 alle 21 tutti i giorni . Food Court tutti i giorni fino alle 23), Castel Romano Outlet (orari: Dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20. Dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 21), Soratte Outlet Shopping (orari: Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. – 15 agosto chiuso).

Anche le stazioni di Roma, prima tra tutte Termini, offrono numerose occasioni di shopping…

Non è certo un problema, quindi, trovare negozi in cui acquistare a prezzi convenienti approfittando dei saldi!

Saldi Estivi, il decalogo da rispettare

Ai commercianti la Fismo indirizza come ogni anno un decalogo che invita caldamente a rispettare:

Attendere il periodo ufficiale dei saldi

Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro)

in euro) Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni

In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi il commerciante è soggetto alle ordinarie norme in materia di garanzia

In casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell’esercizio

è a discrezione del titolare dell’esercizio Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia

per verificare la corrispondenza della taglia Non esibire sconti generici , specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli

, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli Rendere visibile l’interno del negozio

Evidenziare all’esterno le taglie eventualmente disponibili

Usare la massima cortesia

Vige il divieto di effettuare Vendite Promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi sopra indicata (art. 49 L.R. 33/99 e succ. mod.), pena sanzioni da 1500 € in su.

Le aziende che intendono continuare il periodo di vendite straordinarie subito dopo i saldi dovranno effettuare una comunicazione di Vendita Promozionale a mezzo raccomandata A/R o direttamente all’Ufficio Commercio del proprio Municipio/Comune di appartenenza, 15 giorni prima dell’inizio della Vendita Promozionale.

Ai consumatori, infine, il consiglio di sempre: al momento dell’acquisto verificare che gli esercenti rispettino queste regole.