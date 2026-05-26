FAO Roma, ora si entra con ingresso gratuito: giardini, arte e patrimonio ONU aperti alle visite su prenotazione.

Entrare alla FAO, nel cuore di Roma, non è più soltanto un privilegio riservato a delegati, diplomatici e addetti ai lavori: oggi è possibile varcare gratuitamente la soglia della storica sede delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, visitando i giardini e scoprendo un patrimonio immenso fatto di arte, memoria, culture del mondo e spazi normalmente poco accessibili (con addirittura l’ingresso gratuito).

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FAO MuNe, il museo con ingresso gratuito dentro la sede ONU di Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La novità si chiama FAO MuNe, Food and Agriculture Museum & Network, il museo inaugurato nel 2025 in occasione degli 80 anni della FAO. La sede si trova accanto al Circo Massimo, nel grande complesso tra Aventino, Celio e Terme di Caracalla, dove l’organizzazione è presente dal 1951.

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Il percorso consente di entrare nei giardini della sede ONU, tra bandiere internazionali, opere d’arte e il grande muro con il preambolo della Costituzione FAO. Il museo si sviluppa per oltre 1.300 metri quadrati e comprende 12 sale tematiche costruite attorno a tre parole chiave: “Explore. Learn. Act.”, cioè esplora, impara, agisci.

Il FAO MuNe è pensato come un viaggio immersivo nel rapporto tra cibo, agricoltura, sostenibilità e culture del pianeta. Al suo interno si trovano installazioni interattive, ambienti sonori, strumenti agricoli ancestrali, libri rari, opere d’arte e oggetti donati dai Paesi membri, provenienti da quasi 50 nazioni diverse.

Attraverso i tour guidati è possibile scoprire anche alcuni spazi solitamente chiusi al pubblico, come la Plenary Hall delle Nazioni Unite e la terrazza panoramica con vista su Circo Massimo, Palatino, Aventino e Caracalla. Le visite sono gratuite, ma l’accesso è garantito solo con biglietto online prenotato in anticipo. Gli orari indicati sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, con ultimo ingresso alle 15.45.

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