Uno studio della Lumsa ha disegnato una mappa degli incidenti a Roma. Così si possono individuare le strade più pericolose della capitale.

Il progetto della Lumsa

La Lumsa ha analizzato i dati forniti dai vigili urbani per quanto riguarda la situazione degli incidenti a Roma. La capitale è una città ad alto rischio, sotto questo punto di vista, mancando di un controllo sull’amministrazione e il rifacimento di alcuni snodi e incroci pericolosi.

La media degli incidenti a Roma sfiora i tre ogni ora, superando il numero record di 25 mila all’anno, che comportano la morte di 104 cittadini. La situazione risulta grave, come indicano i numeri raccolti.

La Lumsa ha stilato, però, una lista di dieci punti particolarmente pericolosi nella città e che, più altri, hanno causato incidenti mortali. La lista può dare un’indicazione su quali zone possono e devono essere controllate e analizzate per cambiarne il traffico ed evitare questo alto numero di incidenti.

Questa ricerca nasce sulla base dei dati forniti dal Comune di Roma da Pierfrancesco Alaimo Di Loro, ricercatore dell’università Lumsa, e Marco Mingione, ricercatore dell’università Roma Tre, e coordinata da Antonello Maruotti, professore ordinario di statistica della Lumsa.

Incidenti a Roma, le dieci zone pericolose

Sono state individuate, quindi, dieci vie e punti più pericolosi a Roma. A partire dal Lungotevere, tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Principe Amedeo, proseguendo con via Nomentana, all’altezza del civico 1111. Ovviamente viene presa in considerazione Piazza Venezia, da molto tempo considerata una zona ad alto rischio, e l’immissione su via Cristoforo Colombo all’altezza dell’acqua acetosa. Nella lista si registrano anche via del Mare nell’immissione da via Nasso, via Prenestina all’altezza del cavalcavia, via della Magliana, tra via delle Vigne e via del fosso della Magliana, via Portuense in coincidenza con via Arturo Martini, lo snodo tra via Flaminia, corso Francia e via del Foro Italico, via Mario Fani nell’immissione con la galleria Giovanni XXIII.