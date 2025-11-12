Oggi, 12 novembre 2025, è stata segnalata la chiusura del tratto della autostrada A1, Milano-Napoli, nel tratto tra lo svincolo di Ceprano e quello di Frosinone in direzione Roma, a causa di un incidente.

Secondo la comunicazione ufficiale, l’entrata consigliata verso Roma è lo svincolo di Frosinone.

Impatti sulla viabilità

Il traffico in direzione Roma è interrotto o fortemente rallentato nel tratto interessato, con uscita obbligata a Frosinone o deviazioni alternative.

Gli automobilisti in arrivo da sud o da Napoli che mirano a Roma dovranno valutare l’uscita a Frosinone e percorrere una via alternativa.

Data la chiusura del tratto, sono possibili code importanti e allungamento dei tempi di viaggio.

Cosa fare se si viaggia in questo senso

Se vi trovate in transito lungo l’A1 verso Roma, evitate il tratto Ceprano-Frosinone: uscite a Frosinone e proseguite con prudenza su percorsi alternativi.

Al momento non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sull’entità dell’incidente (numero di veicoli coinvolti, feriti, cause) né sulla tempistica prevista per il ripristino completo del traffico nel tratto interessato.