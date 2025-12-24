Roma, 24 dicembre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, provocando la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada e rallentamenti significativi del traffico, nel giorno dell’esodo natalizio.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 07:00 di oggi si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante che ha preso fuoco nel tratto compreso tra **Magliano Sabina e **Orte, in direzione Firenze. A causa dell’incidente, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere ai soccorsi, ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Stradale di intervenire e mettere in sicurezza la carreggiata.

All’interno della zona interessata si sono formati circa 2 chilometri di coda in direzione Nord, ed è attualmente consigliato agli automobilisti in transito da Roma verso Firenze di uscire a Magliano Sabina e proseguire su strade alternative fino alla stazione di Orte, dove poter rientrare in autostrada una volta ripristinata la circolazione.

Fonti ufficiali specificano che non risultano al momento notizie di feriti gravi, ma le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo stanno ancora proseguendo.

Situazione traffico e possibili disagi aggiuntivi

Le autostrade italiane, ed in particolare la A1 Milano-Napoli, stanno presentando criticità diffuse per traffico intenso e code in vari tratti in vista delle festività natalizie. Tra le segnalazioni odierne risulta anche traffico congestionato con rallentamenti nei pressi di Ponzano Romano e del bivio con la Diramazione Roma Nord, anche se questi rallentamenti non sembrano al momento legati allo stesso incidente di Magliano Sabina – Orte.