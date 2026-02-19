Mattinata di tragedia oggi, giovedì 19 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in direzione Fiumicino. Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter.

Il dramma si è consumato intorno alle prime ore del mattino, all’altezza del chilometro 58,900, nel tratto compreso tra l’EUR e via del Mare, lungo la corsia esterna. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il conducente dello scooter sarebbe caduto sull’asfalto per cause in corso di accertamento. Subito dopo, il mezzo a due ruote e il suo conducente sarebbero stati investiti da un’auto in transito, senza lasciare scampo al motociclista.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare la viabilità. Presente anche il personale Anas, impegnato nel ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Traffico in tilt

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico completamente paralizzato e lunghe code nel tratto interessato. Al momento il transito dei veicoli è consentito esclusivamente lungo la corsia di emergenza, con inevitabili rallentamenti.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore, causando forti disagi agli automobilisti diretti verso la zona sud-ovest della Capitale.