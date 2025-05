GRA carreggiata interna completamente bloccato causa incidente

Incidente stradale all’alba di questa mattina, martedì 6 maggio, lungo il Grande Raccordo Anulare. Un Tir si è ribaltato all’altezza del chilometro 24, nel tratto compreso tra le uscite Bufalotta e Settebagni, in carreggiata esterna.

A rimanere ferito è stato il conducente del mezzo pesante, prontamente soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: gran parte del carico trasportato dal Tir si è riversato sull’asfalto, rendendo necessaria la chiusura del tratto per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. La circolazione è stata temporaneamente deviata, con forti rallentamenti su tutto il quadrante nord-est della Capitale.

Le autorità raccomandano di evitare la zona e di seguire gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale attraverso i canali ufficiali.



Per vedere la situazione in tempo reale consulta la viabilità Grande Raccordo Anulare