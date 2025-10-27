Questa mattina, 27 ottobre 2025, l’assessore Patanè ha dichiarato in un’intervista su RAI News24 che verranno installati altri tre nuovi autovelox lungo la Via Cristoforo Colombo per aumentare i controlli di velocità sulla strada.
Inoltre, ha aggiunto che non si procederà con l’installazione di dossi (o rallentatori artificiali), perché su una “strada a scorrimento veloce” come la Colombo questi elementi “sarebbero ancora più pericolosi”.
Questa mattina, 27 ottobre 2025, l’assessore Patanè ha dichiarato in un’intervista su RAI News24 che verranno installati altri tre nuovi autovelox lungo la Via Cristoforo Colombo per aumentare i controlli di velocità sulla strada.