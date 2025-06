Disperso un operaio che stava lavorando sul tetto dove sono partite le fiamme. Erano in corso lavori di ristrutturazione

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata di oggi all’interno della Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, a Viterbo.

Il rogo, scoppiato intorno alle 10:00, ha rapidamente coinvolto l’edificio storico di via Falcone e Borsellino, sede di due dipartimenti universitari, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile in tutta la città.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono gravi.

Le fiamme partite dal laboratorio: crollato il secondo piano

Secondo i primi rilievi, l’incendio si sarebbe sviluppato da un laboratorio della facoltà, per poi propagarsi al tetto, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno causato il crollo del secondo piano, che ospitava uffici e spazi amministrativi. L’intero edificio è stato evacuato in pochi minuti, grazie all’intervento tempestivo del personale e alla prontezza dei piani di sicurezza.

Incendio Università degli Studi della #Tuscia Facoltà di Agraria #Viterbo. Fiamme altissime, coltre di fumo nero. La pronta evacuazione ha scongiurato il peggio. Zona delimitata dalla Polizia di Stato. Vigili del Fuoco ed Esercito Italiano all'opera.#StefanoMariglianiPhotography pic.twitter.com/Xdtymkj5Gd — Stefano Marigliani (@stemarigliani) June 4, 2025

In via precauzionale, sono state evacuate anche le facoltà adiacenti: Ingegneria, Biologia, Beni culturali, Restauro e perfino il vicino tribunale di Viterbo. Le autorità hanno delimitato una zona rossa di 500 metri, estendendo l’invito ai cittadini a tenere chiuse le finestre nel raggio di almeno un chilometro.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai Carabinieri del Comando provinciale, dalla Polizia di Stato, dal 118 e da reparti dell’Esercito Italiano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con mezzi speciali e idranti impiegati per domare gli ultimi focolai.

È stato attivato il protocollo di maxi emergenza presso l’ospedale Santa Rosa, anche se non si è reso necessario alcun ricovero. L’intervento rapido ha evitato una tragedia ben più grave.

La comunità sotto shock

Numerosi studenti e docenti si sono riversati nelle aree esterne, assistendo con preoccupazione allo sviluppo del rogo. Video e foto amatoriali hanno fatto rapidamente il giro dei social, mostrando le fiamme alte e l’enorme colonna di fumo che ha oscurato parte del cielo viterbese.

L’Università della Tuscia è un punto di riferimento per la formazione e la ricerca nel Lazio. L’incendio rappresenta un duro colpo, ma la risposta compatta delle istituzioni e delle forze dell’ordine fa ben sperare in una ricostruzione rapida e nella ripresa delle attività didattiche.