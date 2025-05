​Nelle prime ore di questa mattina, 29 Maggi 2025, un violento incendio ha colpito la zona Marconi.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da diversi quartieri, a causa di un incendio scoppiato nella zona Marconi, nei pressi del Gazometro e del Lungotevere di Pietra Papa.

Le immagini diffuse sui social mostrano una nube alta e densa che si staglia contro il cielo, generando preoccupazione tra gli abitanti dei palazzi circostanti.

Allertati dall’emergenza, i Vigili del Fuoco di Roma

Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un incendio doloso o dovuto a cause accidentali.