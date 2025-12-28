Roma, 28 dicembre 2025 – Un incendio è divampato poco fa in un appartamento situato di fronte alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, in via Ostiense. Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, che ha allarmato residenti e passanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, insieme alle forze dell’ordine. Presenti anche la polizia, i carabinieri, diverse autoambulanze del 118 e la polizia municipale, che stanno collaborando per la messa in sicurezza dell’area e per gestire la viabilità nella zona.

Al momento l’area interessata è stata delimitata per consentire l’intervento dei soccorritori in condizioni di sicurezza. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle cause dell’incendio né su eventuali persone coinvolte. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti del caso.