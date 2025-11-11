Un incendio è scoppiato oggi 11 novembre 2025 nella zona est di Roma, suscitando allarme tra i residenti: su X (ex Twitter) sono apparsi messaggi come «Cosa succede? Una enorme colonna di fumo si sta alzando nei cieli di #Roma».

Questa mattina, poco dopo le 7:20, un incendio si è sviluppato in un edificio abbandonato ma occupato abusivamente in via Cesare Tallone, quartiere Tor Sapienza, alla periferia est di Roma.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con due squadre, due autobotti e un’autoscala.

L’edificio era stato occupato abusivamente da alcune persone.

Le fiamme si sarebbero originate anche dal parcheggio sottostante, dove erano accatastati materiali come gomme e rame.

Una colonna di fumo densa è visibile a chilometri di distanza e ha attirato numerose segnalazioni sui social, con utenti che chiedevano “Cosa succede?” in merito al grosso fumo su Roma.

Al momento non si segnalano vittime ufficialmente, ma è alta la preoccupazione per le persone all’interno dell’edificio occupato.

Intervento e implicazioni

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare l’incendio e per verificare eventuali persone intrappolate o ferite all’interno della struttura. L’occupazione abusiva rende più complessa la situazione: condizioni dell’edificio non controllate, presenza di materiali infiammabili, vie di fuga non garantite.

La colonna di fumo può inoltre rappresentare un rischio per la qualità dell’aria nei dintorni: se polveri sottili, fumi tossici o sostanze nocive sono rilasciate, possono esserci rischi per la salute delle persone nelle zone vicine.



