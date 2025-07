Da diverse ore un incendio sta interessando la riserva naturale della Tenuta dell’Acquafredda, nella zona nord‑ovest di Roma, tra i quartieri di Primavalle e Casalotti. L’area, tutelata per il suo valore ambientale, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, visibili a chilometri di distanza.

Interventi aerei

Nel pomeriggio sono intervenuti più volte elicotteri antincendio, seguiti dall’arrivo di un Canadair. Gli aeromobili hanno effettuato numerosi passaggi per caricare e sganciare acqua, cercando di contenere l’estensione del rogo.

Molti residenti hanno segnalato il continuo via vai degli elicotteri nella zona, in particolare vicino a punti d’acqua utilizzati per il rifornimento.