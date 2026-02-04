Momenti di paura nella serata di lunedì 3 febbraio nel III Municipio di Roma, dove un incendio è divampato all’interno del centro di raccolta AMA di Vigne Nuove, in via dell’Ateneo Salesiano, zona Nuovo Salario.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 19, quando la struttura era già chiusa al pubblico. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo, evitando conseguenze peggiori.

Nessun coinvolgimento di persone, ma aria irrespirabile

Secondo quanto comunicato da AMA, non risultano persone coinvolte: né utenti né dipendenti erano presenti al momento dell’incendio. Tuttavia, per diverso tempo l’aria nella zona è risultata difficilmente respirabile, creando preoccupazione tra i residenti.

La situazione è poi migliorata anche grazie alla pioggia, mentre nelle ore successive l’area è rimasta sotto costante monitoraggio.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e la Polizia di Stato per mettere in sicurezza la zona e avviare i primi accertamenti.

Cause ancora da chiarire: non esclusa l’ipotesi dolosa

Al momento la dinamica dell’incendio resta sconosciuta. Il centro di raccolta è dotato di un sistema di videosorveglianza, elemento che consentirà di effettuare verifiche approfondite per chiarire le cause del rogo.

Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella dolosa. A sollevare dubbi è stato anche l’assessore all’Ambiente del III Municipio, Matteo Zocchi, giunto sul posto: secondo quanto riferito, le vasche interessate dalle fiamme sarebbero state tre, e non contigue tra loro, come se l’incendio fosse partito da inneschi distinti. Un’ipotesi che, al momento, resta tutta da verificare.