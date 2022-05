(Im)perfetti criminali, la colonna sonora del compositore Roberto Lobbe Procaccini disponibile su tutte le piattaforme digitali

A partire dal 9 maggio 2022, on demand su Sky Cinema e su Now è possibile vedere il film (Im)perfetti criminali, diretto da Alessio Maria Federici: dallo stesso giorno è anche possibile riascoltare la colonna sonora originale della pellicola, composta da Roberto Lobbe Procaccini.

Continua la collaborazione artistica tra il compositore Roberto Lobbe Procaccini e il regista Alessio Maria Federici, già avviata nel 2017 con il documentario cult Maradonapoli, sul rapporto viscerale tra Napoli e la sua gente con Diego Armando Maradona.

La colonna sonora di (Im)perfetti criminali gioca su sonorità orchestrali tipiche degli action-movie degli anni ’70, muovendosi tra il tono serio del cinema d’azione e quello più leggero della commedia. Alla OST, pubblicata da FM Records e disponibile sui principali store e piattaforme streaming del web, hanno collaborato anche Barbara Eramo in Behind Your Eyes ed Eva Pevarello in una versione inedita di Creep dei Radiohead. Due straordinarie voci femminili, che riescono a loro volta a completare l’opera del musicista verso una narrativa sempre sul filo della suspance, mai cupa e sempre positiva.

“Oltre che con Alessio ho avuto la fortuna di collaborare di nuovo anche con Christian Lombardi, montatore estremamente attento e appassionato, di straordinaria sensibilità musicale – racconta Roberto Lobbe Procaccini – Entrambi sono attentissimi al ruolo della musica, e questo per me è stato un enorme aiuto. Insieme abbiamo deciso di provare una strada quasi rigorosamente orchestrale, non sinfonica ma che facesse riferimento al sound particolare dello spy-movie tipo 007 degli anni ’70: John Barry, Roy Budd, Lalo Schifrin per intenderci, con incursioni calypso/latin qua e là. Per me è stata una sfida e un privilegio allo stesso tempo”.

Chi è Roberto Lobbe Procaccini

Roberto Lobbe Procaccini è un autore, compositore, produttore artistico e direttore d’orchestra, diplomato presso il Berklee College of Music di Boston. Sono numerose le sue colonne sonore per cinema e teatro, nonché per spot pubblicitari, installazioni artistiche ed eventi multimediali. Sta attualmente lavorando al suo secondo album, seguito di Verticale del 2021.

