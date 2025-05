Un viaggio tra sushi d’autore, cucina italiana reinterpretata e una terrazza mozzafiato

Un rooftop da sogno, una cucina che è un incontro perfetto tra Oriente e Occidente, e un’esperienza che non dimentica mai il cuore romano della sua location: Il Vizio non è solo un ristorante, ma un vero e proprio viaggio tra culture, sapori e visioni.

Situato sulla panoramica terrazza del prestigioso Hotel Sina Bernini Bristol, con vista mozzafiato su Piazza Barberini e sulla Fontana del Tritone, Il Vizio Roma rappresenta una delle realtà gastronomiche più raffinate e sorprendenti della Capitale.

Nato da un’intuizione della famiglia Masilla, il ristorante è frutto della visione e della passione di Federico e Alessandro Masilla, affiancati dal padre Franco, pionieri di un concept capace di far convivere autenticità giapponese e gusto italiano. A guidare l’evoluzione gastronomica del format, lo chef Marco Gargaglia, profondo conoscitore della cultura nipponica, che con la sua preparazione e sensibilità ha dato vita a un progetto coerente, raffinato e dal respiro internazionale.

Chef Tetsuo Nagano

Alla guida della cucina giapponese c’è lo chef Tetsuo Nagano, giapponese “di pedigree”, come lo definisce il Restaurant General Manager Leonardo Callipo, che porta nel piatto l’equilibrio tipico della tradizione nipponica con una delicatezza che non cede mai all’eccesso. Il suo piatto simbolo? Il black cod con gel di yuzu, un agrume raro della sua Kochi natale, un’esplosione di gusto che racconta radici, mare e montagna in un boccone. Da non perdere anche il gunkan con wagyu, astice e caviale, esempio perfetto di eleganza e raffinatezza.

Ma Il Vizio non è solo sushi e sashimi. Accanto alla proposta nipponica spicca anche una linea italiana, con piatti come la carbonara o la cacio e pepe, pensati per una clientela internazionale che vuole assaporare l’essenza di Roma senza rinunciare alla qualità.

«Non la chiamiamo fusion, ma combinazione – spiega Callipo – Ogni cucina mantiene la sua identità, creando un nuovo equilibrio». Ed è proprio questa la filosofia che ha portato Il Vizio ad aggiudicarsi importanti riconoscimenti come i Tre Mappamondi e le Tre Bacchette del Gambero Rosso, per la migliore cucina etnica e sushi d’Italia.

Anche a pranzo, la proposta si fa più agile con un business lunch che rispetta la velocità senza sacrificare la qualità, arricchito da donburi, poke bowl e reinterpretazioni gourmet dello street food romano.

L’atmosfera è quella di un elegante salotto sospeso su Roma, tra arredi contemporanei dal gusto nipponico e un servizio impeccabile. E capita spesso, tra un omakase e un cocktail firmato dai bartender Valeria Tumolo e Simone Di Stefano, di incrociare attori internazionali che, prima di presentare i loro film al vicino Cinema Barberini, scelgono proprio Il Vizio per un aperitivo esclusivo con vista su Roma.

Che siate turisti alla ricerca di una vista mozzafiato, o romani curiosi di scoprire nuovi sapori, Il Vizio è il posto dove ogni dettaglio è curato per lasciare un segno. Un angolo di Giappone, sì, ma con lo sguardo sempre rivolto verso la città eterna.