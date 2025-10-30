Roma si prepara a vivere di nuovo tutta la magia delle feste: Christmas World, il Villaggio di Natale più grande d’Europa, torna nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese, con una nuova edizione che promette di essere ancora più emozionante e spettacolare.

Dal 29 novembre 2025, il parco si trasformerà in un vero e proprio mondo incantato, dove grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra spettacoli inediti, mercatini, attrazioni e food experience da tutto il mondo.

E la notizia più attesa è arrivata: da oggi, 30 ottobre, sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti! Chi desidera assicurarsi un posto in prima fila nella magia può già acquistare il proprio biglietto sul sito ufficiale 👉 christmasworld.net

Quest’anno il claim è chiaro: “È tutta un’altra storia!” Christmas World promette un percorso completamente rinnovato, con scenografie spettacolari e ambientazioni che condurranno i visitatori in un tour attraverso le capitali del Natale, da New York a Parigi, da Tokyo a Londra, fino al cuore dell’Italia, in un racconto fatto di luci, musica e colori.

A rendere unico l’evento sarà un fitto programma di musical originali, parate a tema e performance dal vivo, con oltre 300 artisti internazionali pronti a far sognare il pubblico. Tra le novità più attese ci sono musical inediti con cast eccezionali e colonne sonore originali, parate spettacolari e show interattivi per tutta la famiglia, un’area food ampliata con cibi e dolci tipici da tutto il mondo e i tradizionali mercatini di Natale, perfetti per lo shopping delle feste.

Immerso nel contesto unico di Villa Borghese, il Villaggio offrirà anche quest’anno un’esperienza a 360°, tra luci scintillanti, installazioni immersive e attrazioni per tutte le età. Un evento da non perdere per chi ama il Natale e vuole riscoprirlo in una veste nuova, emozionante e completamente immersiva.

Le prevendite sono ufficialmente aperte e, come ogni anno, l’affluenza si preannuncia altissima. Per non rischiare di perdere l’appuntamento con la magia, è consigliato acquistare i biglietti in anticipo sul sito ufficiale 👉 https://christmasworld.net.

Dal 29 novembre, Villa Borghese si trasforma: il Natale prende vita, e la magia comincia qui.