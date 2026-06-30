Dal cuore dell’Appia Antica a un hotel di lusso nel centro di Roma: il Frontone del Tritone, ritrovato quasi intatto nella Villa di Sette Bassi, diventa protagonista di “Arte Fuori dal Museo”.

Prima era nascosto sotto terra, oggi accoglie i visitatori in uno degli hotel più iconici della Capitale. No, non è la trama di un film, ma la storia vera del Frontone del Tritone, straordinario reperto del II secolo d.C. che torna finalmente alla luce grazie a un progetto che mette insieme pubblico e privato.

Si chiama “Arte Fuori dal Museo” ed è l’iniziativa che ha permesso il restauro e la valorizzazione di questo eccezionale timpano curvilineo in marmo, rinvenuto lo scorso 20 settembre durante gli scavi nella Villa di Sette Bassi, all’interno del Parco Archeologico dell’Appia Antica.

La particolarità? Fino a maggio 2027 il reperto non sarà esposto in un museo, ma al Sina Bernini Bristol, nel cuore di Roma.

Una scelta insolita, ma perfettamente in linea con l’idea del progetto: portare l’arte dove meno te l’aspetti, intercettando nuovi pubblici e trasformando luoghi di passaggio in spazi culturali.

Il Frontone del Tritone è un pezzo rarissimo. Ritrovato quasi integro nella vasca di un grande ninfeo della villa romana, è sopravvissuto alle razzie e al tempo, conservando dettagli preziosi della sua decorazione originale. Databile alla metà del II secolo d.C., presenta una raffinata cornice con foglie lanceolate, ovuli e palmette. Al centro, il protagonista assoluto: un tritone a torso nudo e coda di pesce che doma un ippocampo tra le onde.

Un’immagine potente, che racconta il legame tra acqua, mito e potere nell’antica Roma.

Dietro il recupero c’è una collaborazione virtuosa tra LoveItaly, Federalberghi, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, la Fondazione Roma e il Sina Bernini Bristol, sotto il coordinamento della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

Un esempio concreto di come il dialogo tra istituzioni, fondazioni e imprese possa accelerare la tutela del patrimonio e renderlo più accessibile.

E dopo l’hotel? Il Tritone tornerà “a casa”: al termine dell’esposizione sarà trasferito nella nuova area espositiva in allestimento proprio nella Villa di Sette Bassi, lungo via Tuscolana.

Nel frattempo, però, per vedere un capolavoro di quasi 1800 anni non servirà comprare un biglietto del museo: basterà entrare in hotel.