C’è un luogo a Roma dove il tempo sembra essersi fermato, dove le risate dei bambini si intrecciano con la vista mozzafiato sulla Capitale: è il Teatrino dei Burattini del Gianicolo. Fondato nel 1959 da Carlo Piantadosi, questo presidio di arte di strada e cultura popolare continua a incantare generazioni di romani e turisti lungo la celebre Passeggiata del Gianicolo.

Al centro della scena ci sono le classiche avventure di Pulcinella, protagoniste di tre iconici spettacoli che si alternano sul palcoscenico:

Pulcinella e il cane Federico

Pulcinella e Gigi er Bullo

Pulcinella, il diavolo e Dario Lampa

Orari degli spettacoli

Le rappresentazioni vengono replicate continuamente all’interno di due fasce orarie:

Mattina: dalle 10:30 alle 12:00 (con l’ultimo spettacolo programmato subito dopo lo storico sparo del cannone del Gianicolo).

dalle 10:30 alle 12:00 (con l’ultimo spettacolo programmato subito dopo lo storico sparo del cannone del Gianicolo). Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00.

Un patrimonio da custodire insieme

Un elemento fondamentale da ricordare riguarda il sostentamento di questa realtà: il teatrino non riceve alcuna sovvenzione dal Comune di Roma e si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni degli spettatori.

Gli spettacoli sono a offerta libera (con un contributo suggerito di almeno 1 € a spettatore). Offerta libera non significa assenza di costi: sono proprio i contributi del pubblico a permettere la manutenzione, il lavoro artistico e la sopravvivenza stessa di questa secolare tradizione. Senza un adeguato supporto economico, un pezzo prezioso della storia culturale romana rischierebbe di scomparire per sempre.

Informazioni utili per la visita

Prima di pianificare la vostra passeggiata al Gianicolo, è consigliabile verificare i giorni effettivi di apertura ed eventuali variazioni straordinarie del calendario.

Pagina Facebook ufficiale: Teatrino dei Burattini del Gianicolo

Teatrino dei Burattini del Gianicolo Info WhatsApp: +39 339 193 9275

Credits foto: Teatrino dei Burattini del Gianicolo