La grande letteratura contemporanea torna protagonista a Roma grazie alla rinnovata collaborazione tra le Biblioteche di Roma e il prestigioso Premio Strega, giunto alla sua 80ª edizione. Un appuntamento atteso che trasforma le biblioteche cittadine in luoghi di incontro, confronto e partecipazione attiva tra autori e lettori.

Il programma si sviluppa in un percorso itinerante che coinvolge alcune delle principali sedi del sistema bibliotecario capitolino.

Si parte il 16 aprile alla Biblioteca Guglielmo Marconi, per poi proseguire il 21 aprile alla Biblioteca Nelson Mandela. Il 30 aprile sarà la volta della Biblioteca Joyce Lussu, mentre l’11 maggio gli incontri approderanno alla Biblioteca Flaminia.

Tutti gli appuntamenti sono fissati alle ore 18 e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Gran finale il 30 giugno alla Casa delle Letterature, dove verrà presentata la cinquina finalista, momento cruciale del percorso che conduce alla proclamazione del vincitore.

Al centro dell’iniziativa non ci sono solo gli autori candidati, ma anche i lettori. I Circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, infatti, svolgono un ruolo fondamentale: ben 20 gruppi sono chiamati a esprimere il proprio voto, contribuendo concretamente alla selezione dei finalisti e del libro vincitore. Un processo partecipativo che rende il Premio Strega un’esperienza condivisa, capace di superare i confini della città e coinvolgere una comunità sempre più ampia.

Gli incontri rappresentano un’occasione unica per conoscere da vicino le opere in gara, dialogare con scrittrici e scrittori e scoprire i retroscena del processo creativo. Un viaggio nella narrativa contemporanea che si nutre dello scambio diretto tra chi scrive e chi legge, confermando le biblioteche come veri presìdi culturali e spazi vivi di cittadinanza attiva.

Un’iniziativa che ribadisce il valore delle biblioteche come motori culturali e sociali, capaci di mettere in rete storie, idee e persone, nel segno della grande letteratura italiana.

PROGRAMMA DI INCONTRI

Giovedì 16 aprile ore 18

Biblioteca Guglielmo Marconi

Ermanno Cavazzoni, Storia di un’amicizia (Quodlibet)

Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi)

Nadeesha Uyangoda, Acqua sporca (Einaudi)

Interviste di Loredana Lipperini

Martedì 21 aprile ore 18

Biblioteca Nelson Mandela

Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori)

Mauro Covacich, Lina e il sasso (La nave di Teseo)

Marco Vichi, Occhi di bambina (Guanda)

Interviste di Mariagloria Fontana

Giovedì 30 aprile ore 18

Biblioteca Joyce Lussu

Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma)

Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli)

Christian Raimo, L’invenzione del colore (La nave di Teseo)

Interviste di Paolo Di Paolo

Lunedì 11 maggio ore 18

Biblioteca Flaminia

Maria Attanasio, La Rosa Inversa (Sellerio)

Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani)

Michele Mari, I convitati di pietra (Einaudi)

Interviste di Valentina Farinaccio