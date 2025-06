Il Parco Arena Rino Gaetano si trova nel cuore del quartiere Montesacro a Roma, all’interno del Parco di via Val d’Ala, proprio vicino al Mercatino dell’usato Le Valli. Questa zona verde è facilmente raggiungibile anche a piedi dalla fermata metro B1 Conca d’Oro.

L’arena, dedicata al celebre cantautore Rino Gaetano, è uno spazio all’aperto immerso nel verde del Parco delle Valli, pensato per ospitare eventi musicali e culturali. La sua posizione è strategica: si trova alle spalle del mercatino, con ingresso accessibile sia da via Val d’Ala che da via delle Valli, nei pressi del ponte omonimo.

Questa sera, 2 giugno, si svolgerà proprio qui il tanto atteso Rino Gaetano Day 2025: un grande evento gratuito che ogni anno richiama fan da tutta Italia per celebrare la musica e la memoria dell’artista calabrese, scomparso prematuramente ma sempre presente nel cuore del suo pubblico.

L’evento si svolgerà nell’Arena Rino Gaetano, all’interno del parco, e prevede concerti, ospiti, ricordi e tanta emozione. Un’occasione unica per vivere una serata speciale sotto le stelle, in uno dei polmoni verdi più vivi e partecipati della città.