Il turismo nelle grandi città sta cambiando volto, e i dati lo confermano: oggi i viaggiatori cercano esperienze coinvolgenti, personalizzate e multisensoriali, che vadano oltre le classiche visite guidate o i percorsi turistici convenzionali. A raccontare questa trasformazione è IKONO, la rete europea di spazi immersivi, che attraverso l’analisi dei dati di visita di giugno e luglio 2025 nelle sue sedi di Roma, Berlino, Vienna, Madrid, Budapest, Copenaghen e Barcellona, traccia un quadro chiaro delle nuove tendenze urbane.

Il cambiamento è profondo e riguarda sia le modalità di fruizione delle città sia il profilo stesso del viaggiatore. Sempre più spesso si viaggia da soli, si cercano esperienze estetiche ed emozionali, e si desidera entrare in contatto con l’identità più autentica e creativa dei luoghi.

Roma guida il turismo internazionale ed esperienziale

Tra tutte le città europee in cui IKONO è presente, Roma svetta per attrattiva internazionale: con il 67% di visitatori stranieri, la Capitale supera città come Budapest e Copenaghen, affermandosi come destinazione privilegiata per un pubblico globale in cerca di esperienze culturali immersive.

La maggior parte dei visitatori internazionali arriva dagli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito, Francia, Spagna e Australia. Una classifica che conferma il fascino duraturo della Città Eterna, capace però oggi di rinnovarsi e attrarre non solo per la sua storia millenaria, ma anche per la sua offerta culturale contemporanea e interattiva.

Ma la vera novità sta nei viaggiatori solitari, in forte crescita a Roma: dal 3% di giugno si è passati al 13% a luglio, una crescita significativa che riflette un trend globale. Sempre più persone – soprattutto Millennial e Gen Z, ma anche pensionati e smart worker – scelgono di viaggiare da soli, spinti dalla voglia di vivere esperienze autentiche, di rallentare i ritmi e di entrare davvero in connessione con il contesto locale.

IKONO: un nuovo modo di vivere la città

Fondata per rivoluzionare il modo in cui si vive l’arte e l’intrattenimento culturale, IKONO propone spazi che fondono installazioni artistiche, scenografie interattive e tecnologie immersive. Non è solo una mostra o una galleria: è un’esperienza, una narrazione visiva e sensoriale che mette il visitatore al centro.

In cinque anni, IKONO ha accolto 1,5 milioni di persone nelle sue sedi, diventando un punto di riferimento per chi desidera scoprire le città in modo diverso, lontano dai circuiti di massa e vicino a una dimensione personale e immaginativa.

“Le città non sono più solo luoghi da visitare, ma spazi da vivere”, ha commentato Ferdinando Pastor, Founder & CEO di IKONO. “Roma, con la sua ricchezza storica e la sua crescente capacità di innovare, è l’esempio perfetto di come turismo e cultura possano evolversi insieme. I viaggiatori vogliono emozionarsi, meravigliarsi, sentirsi parte del luogo che stanno esplorando. È questo il nuovo turismo urbano”.

Una città tra tradizione e innovazione

Roma, dunque, si conferma capitale non solo della storia, ma anche dell’innovazione culturale. I dati di IKONO raccontano una città in movimento, capace di parlare a pubblici internazionali e intergenerazionali, e di offrire esperienze che lasciano il segno.

In un’epoca in cui la personalizzazione e l’immersione stanno ridefinendo le priorità dei viaggiatori, Roma si fa trovare pronta. E con realtà come IKONO, si propone come laboratorio a cielo aperto per un nuovo modo di fare turismo: più umano, più creativo, più emozionale.